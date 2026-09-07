Jeep y Ram vuelven a retrasar dos de sus modelos más esperados

Los planes de electrificación de Stellantis tendrán que esperar un poco más. Dos de los modelos llamados a ocupar un lugar importante en la nueva estrategia del grupo, el Jeep Grand Wagoneer Hybrid y la Ram 1500 REV, volvieron a sufrir modificaciones en sus fechas de producción.

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Según un informe publicado por Automotive News, ambos proyectos requieren más tiempo antes de llegar a la línea de ensamblaje. Los ajustes estarían relacionados con los sistemas de propulsión y la necesidad de garantizar su correcto funcionamiento antes de poner los vehículos en manos de los clientes.

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El retraso no significa que Stellantis haya abandonado ninguno de los dos modelos. Por ahora, la compañía mantiene sus planes, aunque las fechas previstas para su producción se han movido de forma importante.

El Jeep Grand Wagoneer llegará más tarde

La variante híbrida del Grand Wagoneer estaba prevista inicialmente para comenzar su producción en mayo de 2026. Sin embargo, la nueva información indica que la fabricación podría arrancar en noviembre de ese mismo año.

Eso supone una espera adicional de aproximadamente seis meses para uno de los vehículos más importantes dentro de la gama de Jeep.

El Grand Wagoneer ocupa la parte más exclusiva de la oferta de la marca y su nueva configuración híbrida busca ofrecer una alternativa a quienes todavía no están convencidos de dar el salto definitivo hacia un vehículo completamente eléctrico.

Dudas sobre el futuro de la Ram 1500 EV. Crédito: RAM. Crédito: Cortesía

La Ram 1500 REV tendrá una espera mayor

La situación de la Ram 1500 REV es todavía más llamativa. El proyecto ha pasado por varios cambios desde su presentación y terminó ganando una mayor importancia dentro de los planes futuros de Ram.

De acuerdo con Automotive News, su producción ahora estaría prevista para mediados de abril de 2027. La espera será considerablemente mayor frente a los planes que se conocían anteriormente.

La camioneta de autonomía extendida se convirtió en una pieza clave después de los cambios realizados por Stellantis en su estrategia de electrificación y la cancelación de otros proyectos eléctricos dentro de la marca.

Una tecnología para reducir la ansiedad por la autonomía

El Grand Wagoneer Hybrid y la Ram 1500 REV compartirán un sistema de propulsión de autonomía extendida. La configuración contempla una batería de 400 voltios, un motor V6 Pentastar de 3.6 litros y un generador alimentado por gasolina.

La particularidad está en el papel del motor V6. Su función principal no será impulsar directamente las ruedas, sino generar electricidad para mantener disponible la energía necesaria cuando la batería lo requiera.

La parte frontal de la Grand Wagoneer 2026 luce renovada. Crédito: Jeep. Crédito: Cortesía

Las ruedas recibirán la potencia principalmente del sistema eléctrico. Este tipo de vehículos, conocidos como EREV o eléctricos de autonomía extendida, buscan ofrecer una experiencia cercana a la de un auto eléctrico sin depender por completo de los puntos de carga.

Stellantis todavía deberá ajustar los detalles de ambos lanzamientos, incluidos sus precios y la disponibilidad definitiva. Lo único claro por ahora es que quienes esperaban ver al Jeep Grand Wagoneer Hybrid y la Ram 1500 REV en los concesionarios estadounidenses tendrán que armarse de paciencia.

Los próximos meses serán importantes para conocer si estos nuevos plazos se mantienen o si Stellantis realiza nuevos cambios en su calendario de producción.

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