Más de 189 mil BMW son llamados a revisión por riesgo de incendio

Un componente pequeño, ubicado en una zona clave del sistema de arranque, llevó a BMW a poner bajo revisión 189,130 vehículos de varias de sus líneas más reconocidas.

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La marca alemana detectó una falla que, en determinadas circunstancias, podría favorecer la aparición de un cortocircuito y, en el peor de los casos, provocar un incendio.

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La campaña involucra unidades de las Series 3, 5 y 7 fabricadas entre el 29 de julio de 2014 y el 12 de noviembre de 2020. El proceso está bajo la supervisión del Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) de Alemania, donde figura con la referencia 16791R.

Un problema relacionado con la humedad

La falla está relacionada con el relé de arranque. Este componente puede no contar con una protección suficiente frente a la entrada de agua, lo que permitiría que la humedad alcance sus contactos eléctricos internos.

Con el paso del tiempo, esa exposición podría generar corrosión y alterar el funcionamiento del sistema. En ciertas condiciones, el deterioro de los contactos puede aumentar el riesgo de un cortocircuito.

Aunque eso no significa que todos los vehículos incluidos en la campaña vayan a presentar una falla o sufrir un incendio, BMW decidió actuar de manera preventiva ante el potencial riesgo.

Las Series 3, 5 y 7 están incluidas

El llamado a revisión alcanza varias generaciones de algunos de los sedanes más importantes de BMW. En el caso de la Serie 3, están involucradas unidades de las generaciones F30 y los primeros modelos G20.

La Serie 5 también forma parte de la campaña, con vehículos correspondientes a las generaciones F10 y G30. Por su parte, la Serie 7 incluye unidades de las generaciones F01/F02 y G11/G12.

El amplio periodo de producción permite entender la magnitud del llamado a revisión. No se trata de un problema limitado a un único año modelo, sino de un componente utilizado durante varios años en diferentes vehículos de la marca.

Logo BMW. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

BMW reemplazará el componente afectado

La solución prevista por la compañía consiste en sustituir el motor de arranque completo. De esta forma, los técnicos eliminarán el conjunto que podría presentar una protección insuficiente contra la humedad.

La reparación se realizará sin costo para los propietarios dentro de la campaña correspondiente. BMW recomienda no intentar desmontar o reparar el componente por cuenta propia.

La manera más sencilla de saber si un vehículo está incluido consiste en consultar su número de identificación, conocido como VIN, directamente con BMW o con un concesionario autorizado. Esto resulta especialmente importante para los propietarios en Estados Unidos, ya que las campañas pueden avanzar en diferentes momentos dependiendo del mercado.

Qué deben hacer los propietarios

Los conductores que tengan un BMW Serie 3, Serie 5 o Serie 7 fabricado dentro del periodo señalado deberían verificar el VIN antes de asumir que su vehículo está afectado. Haber sido producido durante esas fechas no significa necesariamente que forme parte de la campaña.

En caso de detectar olor a quemado o cualquier señal relacionada con una falla eléctrica, lo más prudente es dejar de utilizar el automóvil y comunicarse con un concesionario autorizado para recibir instrucciones.

La revisión del vehículo permitirá confirmar si necesita la reparación y evitar que un problema aparentemente pequeño termine convirtiéndose en una situación mucho más seria.

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