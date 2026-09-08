La paciencia que necesitas antes de estrenar el Ferrari que acabas de comprar

Tener el dinero listo no siempre significa que podrá salir rápidamente de un concesionario al volante de un Ferrari nuevo. Para muchos compradores, el proceso comienza mucho antes de recibir las llaves y puede convertirse en una espera de varios meses.

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La marca italiana trabaja con una producción controlada y buena parte de sus vehículos se fabrican a pedido. Eso significa que, después de elegir el modelo y definir la configuración, el cliente debe esperar a que llegue su turno dentro de la planificación de producción.

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En condiciones normales, recibir un Ferrari solicitado desde cero puede tardar entre 12 y 24 meses. Sin embargo, el plazo depende de varios factores y puede extenderse mucho más en los modelos especiales, las ediciones limitadas o las versiones con una demanda especialmente alta.

El modelo elegido puede marcar la diferencia

No todos los Ferrari tienen la misma lista de espera. Algunos vehículos cuentan con una producción más limitada o despiertan un interés tan alto que conseguir una unidad nueva resulta considerablemente más complicado.

Interior del Ferrari 250 GTO. Crédito: Mecum Auctions. Crédito: Cortesía

En determinados casos, algunos compradores han tenido que esperar cerca de cuatro años para recibir su vehículo. Esto puede ocurrir especialmente con modelos exclusivos o unidades que requieren una configuración poco habitual.

El Ferrari Purosangue es uno de los ejemplos más claros. El primer SUV de la marca generó una enorme expectativa desde su presentación y la demanda llegó a ser tan elevada que Ferrari tuvo que limitar temporalmente los pedidos.

Por esa razón, incluso quienes cuentan con el presupuesto necesario pueden encontrarse con que simplemente no hay una unidad disponible para entrega inmediata.

El muy atractivo Ferrari 12Cilindri. Crédito: Ferrari. Crédito: Cortesía

Cada Ferrari puede ser diferente

Una parte importante de la experiencia está en la posibilidad de personalizar el vehículo. Los clientes pueden seleccionar colores, rines, materiales, tapicería, costuras y diferentes elementos en fibra de carbono.

Ese nivel de detalle permite que muchas unidades tengan configuraciones prácticamente únicas. Al mismo tiempo, también puede añadir tiempo al proceso.

Una solicitud con acabados especiales requiere una planificación adicional y, en algunos casos, la disponibilidad de materiales o componentes específicos. Mientras más particular sea el pedido, mayores pueden ser los plazos antes de que el vehículo entre en producción y posteriormente llegue al concesionario.

Para muchos clientes, la espera forma parte del atractivo. No se trata simplemente de recibir un automóvil, sino de participar en la creación de una unidad configurada según sus propios gustos.

Ferrari 812 Superfast. Crédito: Ferrari. Crédito: Cortesía

Ferrari no busca fabricar más por fabricar más

La capacidad de producción de Ferrari es limitada por decisión de la propia compañía. La marca no trabaja con los mismos volúmenes de los fabricantes de automóviles convencionales y esa estrategia es una parte fundamental de su identidad.

Mantener una producción controlada permite conservar la exclusividad de los modelos y evitar que determinadas versiones pierdan parte de su carácter especial. La fabricación también debe repartirse entre distintos mercados, pedidos de clientes habituales y nuevos lanzamientos.

A esto se suman los procesos de ensamblaje y control de calidad que debe superar cada vehículo antes de ser entregado.

Las ediciones especiales representan un caso todavía más particular. En esos modelos, tener el dinero disponible no siempre es suficiente. Ferrari suele dar prioridad a compradores que ya tienen una relación previa con la marca, propietarios de otros vehículos y coleccionistas habituales.

Ferrari SC40. Crédito: Ferrari. Crédito: Cortesía

La espera también es parte de la experiencia

Esperar uno o dos años por un automóvil puede parecer demasiado para muchos compradores. Sin embargo, dentro del mundo Ferrari, la entrega suele ser el cierre de un proceso que comenzó mucho tiempo antes.

Dependiendo del mercado y del concesionario, algunos clientes pueden recibir invitaciones a eventos, experiencias de conducción y otras actividades relacionadas con la marca mientras esperan su vehículo.

La electrificación también podría aumentar la presión sobre la producción en los próximos años. Ferrari prepara su primer vehículo completamente eléctrico, un modelo que seguramente despertará la curiosidad de aficionados y coleccionistas.

Aun así, todo apunta a que la marca mantendrá su filosofía de producción limitada. Ya sea con motores de combustión, sistemas híbridos o tecnologías eléctricas, la exclusividad seguirá siendo uno de los principales argumentos de Ferrari.

Por eso, quien decida comprar un Ferrari nuevo debe tener en cuenta algo muy sencillo. El presupuesto es apenas una parte del proceso. En la mayoría de los casos, la verdadera prueba será la paciencia, porque recibir el vehículo puede tomar entre 12 y 24 meses y, en los modelos más solicitados, la espera puede ser todavía mayor.

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