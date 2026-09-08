Tesla pone en marcha su Cybercab y apuesta por taxis sin conductor

La idea de pedir un vehículo desde el teléfono y subirse sin encontrar a nadie en el asiento del conductor ya dejó de ser una simple demostración tecnológica. Tesla comenzó a dar ese paso con su Cybercab, un vehículo pensado exclusivamente para transportar pasajeros de forma autónoma.

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La primera experiencia comercial se desarrolla en Austin, Texas, donde desde el 4 de septiembre algunos usuarios pueden solicitar viajes pagados mediante la aplicación Tesla Robotaxi. Por ahora, el servicio tiene un alcance reducido y solo opera dentro de una zona específica de la ciudad.

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El estreno del Cybercab representa uno de los movimientos más ambiciosos de Tesla en su carrera por llevar la conducción autónoma a la vida cotidiana. La compañía quiere demostrar que sus vehículos pueden convertirse en una alternativa real para los desplazamientos urbanos, aunque el camino todavía plantea importantes desafíos.

Un vehículo diseñado para viajar sin conductor

El Cybercab no nació con la intención de ser un automóvil convencional. Tesla lo diseñó como un taxi autónomo y por eso cuenta con una configuración muy diferente a la de los vehículos que circulan actualmente por las calles.

Tiene capacidad para dos pasajeros y prescinde de elementos tradicionales como el volante y el pedal de freno. La ausencia de estos controles deja claro cuál es la intención de la compañía, crear un vehículo que pueda realizar sus recorridos sin que una persona tenga que asumir la conducción.

Cybercab is designed to be a great experience for every rider pic.twitter.com/wG0jrvJ6pX — Tesla (@Tesla) September 3, 2026

La propuesta está conectada a una plataforma de transporte bajo demanda. El usuario solicita el servicio desde una aplicación y el vehículo realiza el recorrido de manera autónoma, una fórmula similar a la de otras plataformas de movilidad, pero sin un conductor humano detrás del viaje.

Los Model Y siguen siendo mayoría

Aunque el Cybercab acapara buena parte de la atención, la operación en Texas no depende exclusivamente de este modelo. Actualmente hay 420 robotaxis registrados, según los datos reportados, y 375 de ellos son Tesla Model Y modificados.

Solo 45 unidades corresponden al Cybercab, una cifra que demuestra que el nuevo vehículo todavía está dando sus primeros pasos dentro de la operación.

Tesla parece apostar por una estrategia progresiva. Los Model Y permiten ampliar la presencia de la marca mientras el Cybercab comienza a enfrentarse a las condiciones reales de una ciudad. Tráfico, peatones, ciclistas, intersecciones y zonas de recogida forman parte de los escenarios que la tecnología deberá resolver de forma segura.

El esperado Tesla Cybercab. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Austin se ha convertido en uno de los puntos más importantes para este tipo de pruebas en Estados Unidos y ahora también será el escenario donde Tesla intentará demostrar que su robotaxi puede funcionar más allá de las presentaciones y los anuncios.

Tarifas que cambiarán según la demanda

Tesla todavía no ha establecido un precio fijo para viajar en el Cybercab. La compañía utilizará un sistema de tarifas dinámicas, por lo que el costo dependerá de factores como la demanda del servicio y la cantidad de vehículos disponibles.

Llega el gran Tesla Cybercab. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

La lógica es conocida por quienes utilizan aplicaciones de transporte. En momentos de alta demanda, el precio puede cambiar, mientras que una mayor disponibilidad de vehículos podría ayudar a reducir los tiempos de espera.

Uno de los grandes objetivos de Tesla será aumentar progresivamente la cantidad de Cybercab en circulación. La compañía confía en que una red más amplia permita ofrecer un servicio más eficiente y, eventualmente, competitivo frente a otras alternativas de movilidad.

Tesla Cybercab. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

La seguridad será la gran prueba

Más allá de la novedad tecnológica, el verdadero reto estará en la seguridad. El Cybercab ha llamado la atención de las autoridades estadounidenses, especialmente por su diseño sin volante ni pedal de freno.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) abrió una investigación para determinar si el vehículo cumple con los estándares federales correspondientes.

El Tesla Cybercab. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Ese proceso será determinante para el futuro del proyecto. Tesla deberá demostrar que un vehículo completamente autónomo puede responder correctamente ante situaciones inesperadas y operar con seguridad en entornos urbanos cada vez más complejos.

El despliegue en Austin todavía es pequeño, pero puede marcar un momento importante para Tesla. El Cybercab ya comenzó a transportar pasajeros reales y ahora la compañía tendrá que demostrar que su apuesta por los taxis sin conductor puede crecer, convencer a los usuarios y convertirse en una alternativa habitual para moverse por la ciudad.

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