Angelinos divididos por ataque de Estados Unidos a Venezuela 

Mientras los ciudadanos venezolanos Kelly Montano, Josué Díaz y Daymelis Cayama esperaban con ansias ver en la pantalla de televisión el descenso “histórico” del avión que transportó a Nueva York al presidente Nicolás Maduro, numerosos activistas de Los Ángeles calificaron el ataque de Estados Unidos a la nación sudamericana como “ilegal, inmoral y anticonstitucional”.

“¡Ahí viene! ¡Gracias a Dios! ¡Ya está bajando las escaleras!”, exclamó Daymelis, empleada de Full Arepas, un restaurante de comida venezolana en el centro de Los Ángeles.

“Yo tengo un amigo encarcelado en Nueva York. No me imagino que le pasaría a Maduro si lo encierran junto con él”, expresó Kelly, la dueña del negocio.

“Por su culpa, muchos murieron en la selva y de hambre”, afirmó Josué. “De todo eso y más es culpable ese hombre [Nicolas Maduro]”, añadió Josué. “Una cantidad enorme de universitarios murieron; miles de venezolanos fueron hechos presos políticos en esta dictadura; se robaron las elecciones”.

“Nos decían que debíamos conformarnos con lo poquito que había para comer, mientras ellos traían sus relojes Rolex y no les importaba matar a quien se les opusieron”, añadió. “Ese era el pensamiento de un dictador”.

El presidente Nicolas Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por Estados Unidos, en una decisión que miles aplauden y miles más censuran.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump ha dicho que su país gobernará Venezuela hasta que haya una transición, lo que a Kelly Montano no le convence.

“No debería ser así”, dijo. “Sin embargo, lo va a hacer. En eso no estoy de acuerdo, pero imagino que [Trump] ganaría billones de dólares”.

Desde que comenzó el operativo de Estados Unidos contra Venezuela se habían reportado 115 muertos y el Comando Sur de Estados Unidos no dio tregua al final de 2025 ni en la víspera de Año Nuevo.

Las muertes ocurridas por los bombardeos, a juicio de Josué Diaz, nacido en Caracas, “fue algo necesario”.

Venezolanos en L.A. reaccionan a la captura de Nicolás Maduro.

“Tenía que haber sangre y me da alivio que no murieron personas inocentes, niños o ancianos”, declaró el empleado de Full Arepas, mientras compartía con La Opinión fotografías grotescas de cuerpos desmembrados de militares venezolanos que le enviaron desde su país. “Los que murieron trabajaban para él [Nicolás Maduro]. No sé si merecían morir, pero sabíamos que ese sería su final…Se veía venir”.

¿Es bueno para las democracias del mundo que Estados Unidos invada una nación extranjera y, prácticamente “secuestre” a su presidente y la esposa de este?

“Parece hipócrita [de Estados Unidos] y no sé la respuesta. Eso da miedo y puede ser peligroso”, comentó Juliet Pecker, empleada de información tecnológica, quien estaba acompañada por su esposo, Julio Rivas, de El Salvador.

“Por ahora, eso es todo lo que sé, y estoy aquí para celebrar con esta gente para quienes [la captura de Maduro] es una victoria”, agregó. “Hay mucha palabrería en Washington y por todas partes. ¿En quién podemos creer?”.

“No guerra ni sangre por petróleo”

Ondeando una bandera de Venezuela y cartelones de “No sangre por petróleo”, decenas de activistas condenaron el bombardeo estadounidense, incluyendo el “secuestro” del presidente Maduro, y tanto John Parker, del Centro Harriet Tubman, y Carlos Sirah de Black Alliance for Peace destacaron “los motivos imperialistas” de Estados Unidos, y enfatizaron la necesidad de la solidaridad del mundo y la resistencia del pueblo venezolano.

Activistas opositores a las políticas del gobierno de Trump condenaron el bombardeo de Estados Unidos en Venezuela. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“La Alianza Negra por la Paz condena la intervención estadounidense en Venezuela y apoya al pueblo venezolano en su resistencia a la guerra imperialista estadounidense”, dijo Sirah, durante una manifestación en la intersección del bulevar Washington y la avenida Maple.

“Condenamos enérgicamente la ilegalidad internacional de los Estados Unidos neofascistas, la agresión violenta y los ataques flagrantes contra los derechos humanos del pueblo venezolano y las violaciones a la soberanía de Venezuela”, dijo y recordó el secuestro de Jean Bertand Aristide en Haití, en 2004, un hecho que inició la ocupación de Haití por Estados Unidos.

John Parker condenó la “brutal agresión y el secuestro “de Nicolas Maduro y su esposa, que el gobierno estadounidense, “por parte del gobierno criminal de Estados Unidos”.

“Una de las cosas que deberíamos exigir es que Trump sea encarcelado y que liberen a Maduro”, expresó. ¿Por qué secuestraron a Maduro? Él no tiene nada que ver con las drogas, eso es una mentira. Y ellos lo saben”.

En medio de una ligera llovizna, los manifestantes gritaron: “¡Fuera manos de Estados Unidos en Venezuela! “¡No guerra por petróleo! “¡No sangre por petróleo!”.

Ron Góchez, miembro de la organización Unión del Barrio indicó que la protesta se trataba de solidaridad internacional de la clase trabajadora para defender a cualquiera que esté bajo ataque.

Ron Gochez, de la Unión del Barrio, expresa su opinión durante una conferencia de prensa en Los Ángeles. Crédito: AP

“Lo que sucedió en Caracas y en toda Venezuela fue un ataque cobarde y criminal, que incluso viola las propias leyes imperiales de Estados Unidos”, subrayó. “El Imperio, bajo el liderazgo de Trump, no obtuvo el apoyo del Congreso para este ataque, lo que, por defecto, lo hace ilegal según las leyes imperiales de Estados Unidos. Viola todas las leyes internacionales en lo que respecta al respeto de la soberanía de un estado soberano y, va en contra de los principios de la democracia, porque sabemos, aunque Estados Unidos mienta, Nicolás Maduro fue elegido democráticamente por el pueblo de Venezuela”.

“María”, una integrante que representaba la Coalición de Autodefensa Comunitaria destacó “la conexión directa entre el terror que estamos experimentando aquí en casa [por las redadas de inmigración] y el terror que actualmente azota a Venezuela, Palestina y a todas partes del mundo: el imperialismo”.

La activista latina consideró que es deber de todos los ciudadanos oponerse a “estos ataques fascistas”, y agregó que el imperialismo de Estados Unidos es la causa de la migración.

“Esa es la razón por la que la gente huye de las bombas. La gente huye de estas guerras interminables, guerras que se libran para obtener petróleo, para obtener recursos, y que han matado a millones de personas”, afirmó.

“Debemos detener esto ahora. No podemos sacrificar a nuestros hijos por petróleo. No podemos intercambiar su sangre por petróleo. Eso es lo que está en juego. Debemos permanecer unidos contra la guerra que afecta a todos los pueblos del mundo, incluyendo Venezuela y Estados Unidos. Denunciemos a cualquiera que se una al ICE o al ejército. No están protegiendo nuestra patria. Ellos son el terror”, concluyó.