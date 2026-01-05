EE.UU., afirma que Cuba está “a punto de caer” sin petróleo venezolano; amaga a Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba atraviesa un momento crítico y que su sistema económico estaría “a punto de caer” tras perder el acceso al petróleo venezolano, luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro en una operación encabezada por fuerzas estadounidenses en Caracas.

Las declaraciones fueron realizadas a bordo del Air Force One, en una conversación informal con periodistas, marcada por advertencias directas a varios gobiernos de la región.

“Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo su sustento de Venezuela, del petróleo venezolano”, afirmó Trump.

El mandatario consideró que la situación en la isla es tan delicada que no haría falta una acción militar o una operación similar a la realizada en Venezuela. “No creo que necesitemos ninguna acción. Parece que se está cayendo sola”, añadió.

Trump también destacó que su postura será bien recibida por sectores del exilio cubano en Estados Unidos. “Muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros”, dijo, reforzando un mensaje que suele resonar entre votantes de origen cubano en Florida.

Advertencias a Colombia

En la misma conversación con los medios, Trump lanzó duras acusaciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien calificó de “enfermo” y acusó de producir y vender cocaína a Estados Unidos.

“Eso no va a estar pasando por mucho tiempo”, advirtió. Al ser consultado sobre la posibilidad de una misión estadounidense en Colombia similar a la ejecutada en Venezuela, respondió: “A mí me suena bien eso”.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, evitó detallar los próximos pasos de Washington respecto a Cuba. En entrevista con NBC News, se limitó a señalar que “el Gobierno cubano es un gran problema” y subrayó que Estados Unidos no es “admirador del régimen cubano”.

Las declaraciones de Trump refuerzan un clima de tensión en América Latina, con Cuba y Colombia.

Muertes en Caracas y reacción de Cuba

El presidente estadounidense confirmó además que durante la operación para capturar a Maduro se produjeron numerosas bajas entre las fuerzas que protegían al líder venezolano, incluidos agentes cubanos. “Muchos cubanos murieron protegiendo a Maduro”, aseguró Trump, quien dijo lamentar las muertes ocurridas durante el operativo de fuerzas especiales Delta Force.

El Gobierno de Cuba confirmó posteriormente que 32 ciudadanos cubanos, entre ellos militares, fallecieron durante el ataque. Fuentes venezolanas citadas por el New York Times señalaron que al menos 80 personas murieron del lado venezolano, mientras que funcionarios de Washington reconocieron que media docena de soldados estadounidenses resultaron heridos. Las autoridades venezolanas no han ofrecido cifras oficiales.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció que gran parte del equipo de seguridad de Maduro fue asesinado “a sangre fría”, mientras que el canciller Yván Gil acusó a Estados Unidos ante la CELAC de violar el derecho internacional humanitario al provocar la muerte de civiles y militares que no participaban directamente en hostilidades.

Sigue leyendo: