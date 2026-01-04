Amnistía Internacional alerta riesgo de abusos tras acción militar de EE.UU. en Venezuela

La organización Amnistía Internacional alertó que la acción militar llevada a cabo por la Administración Trump en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, genera graves preocupaciones sobre los derechos humanos de la población venezolana y advirtió que ,uy probablemente constituye una violación del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU, al igual que la intención declarada de Estados Unidos de dirigir Venezuela y controlar sus recursos petroleros.

La organización advirtió además que el ataque contra Venezuela y la captura de Maduro y Flores por parte de uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU “profundizan aún más el colapso del derecho internacional y del orden global basado en normas”.

La ONG sostuvo que el operativo “genera graves preocupaciones sobre los derechos humanos” y advirtió que “muy probablemente constituye una violación del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU”, además de cuestionar la “intención declarada” de Washington de dirigir Venezuela y controlar sus recursos petroleros.

Amnistía Internacional alertó sobre el riesgo de una escalada de violaciones de derechos humanos, ya sea por nuevas operaciones estadounidenses o por las respuestas del Gobierno venezolano a los ataques.

También hizo un llamado a las autoridades venezolanas para que se abstengan de más represión en contra de la población, recordándoles que están obligadas por el derecho internacional a respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas en Venezuela.

“Las personas en mayor riesgo inmediato incluyen a personas defensoras de derechos humanos y activistas políticos que han enfrentado durante años las violaciones y crímenes de derecho internacional cometidos por el gobierno de Maduro”, establece Amnistía Internacional, que dijo se solidariza con el pueblo venezolano: “los miles de víctimas y sobrevivientes, y los millones de personas que han huido tras años de sufrir graves violaciones y crímenes de lesa humanidad”.

Asimismo, reiteró su llamado para que el Gobierno de Maduro sea investigado y, cuando existan pruebas suficientes, las personas responsables sean procesadas ante un tribunal independiente e imparcial, con el objetivo de garantizar justicia, reparación y garantías de no repetición.

De forma general, la ONG, en su evaluación, dijo que este tipo de acciones envía señales de “un sistema internacional regido por la fuerza militar, las amenazas y la intimidación, y “aumentan el riesgo de acciones de imitación por parte de otros actores”.

Al llamado de ONG se han sumado los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay, que en conjunto rechazaron “las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela”.

