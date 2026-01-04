Trump afirma que EE.UU. está a cargo de Venezuela; Delcy Rodríguez asegura que hay “cooperación”

Donald Trump dijo este domingo que Washington está actualmente “a cargo” de Venezuela y que su Gobierno está tratando directamente con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que ha tenido que asumir el cargo después de que una operación militar estadounidense capturara el sábado en Caracas al hasta ahora jefe de Gobierno, Nicolás Maduro.

Mientras los venezolanos reaccionan al ataque de Estados Unidos con compras nerviosas de comida y combustible, Trump ha sostenido que la vicepresidenta está dispuesta a colaborar: “Tuvo una larguísima conversación con Marco Rubio y dijo ‘haremos lo que ustedes necesiten”, declaró en su rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago tras la detención de Maduro.

Delcy Rodríguez envió a través de redes sociales un mensaje al gobierno de Estados Unidos, y en particular al presidente, Donald Trump, invitando a desarrollar relaciones de equilibrio y respeto entre ambos países.

“Extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, reza el mensaje publicado la noche de este domingo.

Además, expresó que “Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”.

“Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del presidente, Nicolás Maduro, y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos”, aseveró.

Donald Trump también amenazó este domingo a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que acusó de “fabricar cocaína“, con enviar a su país una misión de EE.UU. como la que el sábado atacó varios puntos de Venezuela y capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enfermo”, y añadió que está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE.UU. Y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Al ser preguntado sobre si esta última frase implica que podría desplegarse “otra misión de EE.UU.” similar en Colombia, el republicano contestó: “a mi me suena bien eso”.