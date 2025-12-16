El aumento de los costos de los alimentos: un desafío para muchos compradores

Según una encuesta llevada a cabo por Swiftly, más de la mitad de los compradores estadounidenses afirmaron tener dificultades para pagar las facturas de sus alimentos y bienes básicos.

Los datos detallan que, el 68% de los encuestados afirmaron que la inflación está afectando su presupuesto familiar. Además, el 80% de esos mismos encuestados indicaban que confiaban más en las tiendas locales que en los gigantes minoristas para comprar.

Al respecto, Sean Turner, cofundador y director de tecnología de Swiftly indicó que “la asequibilidad es un gran desafío. Los compradores están lidiando con la inflación. Solo para obtener la misma cantidad de comida o calorías, tienen que gastar más para obtener la misma canasta”, dijo.

Turner comentó que la tendencia que se ha notado en los últimos años es que los consumidores están buscando ahorrar más comprando en los supermercados productos más baratos o incluso limitándose a gastar en artículos que antes consumían, pero que debido a su precio ya no pueden costearse.

Y con el objetivo de aprovechar al máximo sus ingresos, los consumidores estadounidenses están optando por usar cupones de alimentos o descuentos y beneficios de programas sociales con pagos mensuales.

Por otro lado, datos indicaron que el 38% de los encuestados mencionaron estar dispuestos a probar nuevas marcas o marcas no tan comerciales si ofrecen descuento o promoción. También un 67.75 % señaló que redujo su gasto en entretenimiento, películas, conciertos y actividades de esparcimiento.

Finalmente, David Cutler, vicepresidente de relaciones con los medios y asuntos públicos de la Asociación Nacional de Tenderos comentó que, debido a los altos precios actualmente los compradores confían más en los supermercados independientes porque están profundamente arraigados en sus comunidades y rinden cuentas a los vecinos a quienes sirven a diario, no a los accionistas.

“Se trata de negocios familiares donde las relaciones, el servicio y la equidad son fundamentales, especialmente cuando los hogares se esfuerzan por maximizar su presupuesto para la compra”, dijo.

