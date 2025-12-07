Latinos en EE.UU. planean un aumento en gastos para las festividades de fin de año

De acuerdo con datos recopilados por BMO Real Financial Progress Index, este año los latinos en Estados Unidos planean aumentar sus gastos durante la temporada decembrina.

Según el análisis, se calcula que el promedio de gastos entre las familias latinas en EE.UU. será de $2,700 dólares para finales del 2025 en comparación con los $2,050 dólares del año pasado, lo que representa un aumento del 30%.

Al respecto, Lizzy Díaz-Ortiz, vicepresidenta de Banca Hispana/Latina de BMO comentó “las celebraciones familiares son el centro de las tradiciones navideñas latinas, pero el aumento de costos está obligando a muchas personas a replantear sus planes”, dijo.

Este año la inflación siguió persistentemente alta, manteniendo elevado los precios de alimentos, bienes y servicios y esto llevó a que muchos hogares redujeran sus presupuestos de gastos discrecionales.

En este sentido, Díaz-Ortiz señaló que “los datos de nuestra encuesta sirven para recordar la presión económica que enfrentan actualmente los consumidores latinos. Elaborar un presupuesto y planificar con intención puede ayudar a las familias a preservar lo que más importa sin afectar su progreso financiero”, comentó.

Sin embargo, los latinos están organizando sus finanzas para realizar las compras y actividades más comunes de la temporada, entre las que se encuentran: los viajes, decoración del hogar, y regalos, ya que el 51% de los encuestados afirma que esto es mucho más son importantes que el ahorro.

La investigación reveló que, en viajes, los latinos planean gastar en promedio $210 dólares, mientras que en decoraciones destinarán unos $260 dólares. “Los viajes son un gasto que puede agotar rápidamente el presupuesto familiar si no se planifican cuidadosamente y se lleva un control de los costos” agregó Díaz-Ortiz.

