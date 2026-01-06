¿Negociaciones con Venezuela podrían lograr precios de gasolina más bajos para los estadounidenses? Esto dicen los expertos

Si bien, la mayoría de los debates actuales en torno a la detención y traslado del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa a Estados Unidos para presentarse ante una corte en Nueva York donde estaría enfrentando cargos de narcotráfico, entre otros son relacionados con la política y derecho internacional.

Muchos estadounidenses se están cuestionando, si las acciones tomadas por el Ejecutivo traería consecuencias para sus bolsillos, y si las negociaciones con el país latinoamericano en cuanto al petróleo sería de beneficio para los precios de la gasolina.

Algunos expertos se han pronunciado sobre este tema mencionando que aún es muy rápido sacar conclusiones sobre dichas negociaciones. Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy comentó que “mucha gente es demasiado optimista respecto a que esto tendrá un efecto inmediato y medible. Es improbable. Tomaría años, e incluso entonces, el impacto podría medirse más en centavos por galón que en centavos por litro”, dijo.

De acuerdo con las declaraciones del mandatario Donald Trump, la intención es que nuevamente las grandes compañías petroleras estadounidenses vuelvan a invertir miles de millones de dólares en el país latinoamericano, el cual ya se ha catalogado como una de las naciones con la mayor reserva de petróleo del mundo.

“El negocio petrolero ha sido un fracaso total. No estaban extrayendo prácticamente nada”, dijo Trump refiriéndose a la empresa estatal venezolana, al tiempo que mencionó que “las compañías petroleras estadounidenses muy grandes entrarán, gastarán miles de millones de dólares, arreglarán la infraestructura gravemente dañada y comenzarán a ganar dinero para el país”, afirmó.

Aunque Trump ha sido contundente con su plan, en un informe publicado el pasado 4 de enero del 2026 por analistas de Goldman Sachs destacan que las perspectivas de precios de la gasolina para los estadounidenses son “ambiguas”.

Los expertos mencionan en su análisis que “la producción podría aumentar ligeramente a corto plazo, incluso en un escenario con un gobierno apoyado por EE.UU. y un alivio total de las sanciones. Alternativamente, las interrupciones en los suministros de petróleo de Venezuela podrían continuar o intensificarse a corto plazo, por ejemplo, porque el gabinete de Maduro ha reafirmado su control”.

Por su parte, Rachel Ziemba analista energética independiente señaló en una entrevista a USA TODAY, que la caída del precio del crudo no se traslada rápidamente a los consumidores colocando como ejemplo que, durante el 2025 los precios del crudo descendieron un 20%, pero el precio de la gasolina solo cayó un 10%. “Esto no será tan sencillo ni fácil como lo indica la administración”, analiza Ziemba.

De Haan, de GasBuddy se cuestiona también sobre los riesgos geopolíticos que se podrían asumir con este proyecto. “El potencial de petróleo adicional podría estabilizar el precio del petróleo en los próximos años, pero no esperen fiestas con un precio promedio nacional por debajo de los $2/gal en el futuro cercano”, dijo.

Finalmente, los analistas de Goldman Sachs apuntan a que dependiendo de si se cumple o no un escenario optimista, la variación podría estar entre los $2 dólares por barril, un cambio de alrededor del 4% al pronóstico base de $56 dólares por barril del brent.

