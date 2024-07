Seguro Social: 5 ciudades para vivir tranquilo solo con tus beneficios

Todo el mundo dice que los beneficios de jubilación del Seguro Social no alcanzan para vivir en Estados Unidos. Eso es cierto en casi un 99%. Y como en este tipo de situaciones no hay verdades absolutas, existe un 1% que podría decir algo distinto. Ojo, solo para aclarar, estamos hablando en sentido figurado, porque no es una estadística seria. Lo que sí es serio, es que hay 5 ciudades en el país en los que podrías vivir tranquilamente solo con tu Seguro Social.

Con base en el último reporte del portal informativo U.S. News sobre los 25 mejores lugares para jubilarse en 2024, estos son las 5 mejores ciudades de Estados Unidos con los que podrías vivir con tus beneficios del Seguro Social.

1. Lancaster, Pensilvania

Lancaster, recientemente clasificada como la tercera mejor ciudad para jubilarse en Estados Unidos por US News, ofrece atractivas ventajas para quienes viven con ingresos limitados. Esta ciudad no impone impuestos sobre los beneficios de la Seguridad Social y se destaca por el costo asequible de la vivienda. Con un valor promedio de $331,346 dólares por casa, según Zillow, Lancaster es una opción popular entre los jubilados.

2. Winston-Salem, Carolina del Norte

En Carolina del Norte, Winston-Salem se presenta como una opción económica para jubilados. Con un valor medio de vivienda de $240,744 dólares y un crecimiento del mercado inmobiliario moderado, esta ciudad ofrece tranquilidad junto con beneficios fiscales que incluyen la exención de impuestos sobre los ingresos del Seguro Social. Es una alternativa atractiva frente a ciudades más caras como Raleigh o Charlotte.

3. Tierra de lagos, Florida

Lakeland, Florida, es un paraíso para los jubilados que buscan escapar del frío y los altos impuestos. Con un costo de vida razonable y un valor promedio de vivienda de $314,148 dólares, esta ciudad ofrece un clima templado todo el año y exenciones fiscales sobre los ingresos de la Seguridad Social, pensiones y otros ingresos de jubilación.

4. Playa Daytona, Florida

Daytona Beach combina ventajas fiscales favorables para los jubilados con un costo de vida asequible y un clima tropical atractivo. Con un valor promedio de vivienda de $254,480 dólares y una posición destacada en la lista de U.S. News como una de las mejores ciudades para jubilarse, Daytona Beach es una opción a considerar para quienes desean disfrutar de la playa y la serenidad sin preocupaciones financieras adicionales.

5. San Antonio, Texas

En Texas, San Antonio se destaca como una ciudad accesible para jubilados que dependen únicamente de los beneficios del Seguro Social. Con un costo de vida mensual promedio de $3,187 dólares y un alquiler moderado de $1,476 dólares, San Antonio ofrece una excelente relación calidad-precio. El valor promedio de una casa es de $251,545 dólares, haciéndola una opción asequible para aquellos que prefieren la propiedad.

