Cuánto podrías gastar al año si juntas $500,000 dólares para tu jubilación

Cuando pensamos en $500,000 dólares, suena a mucho dinero. Y aunque lo es, si la fórmula le agregamos nuestros años dorados, podría no ser suficiente para la jubilación. En esta ocasión, develaremos cuánto tendrías que gastar si tienes esa cantidad para que el dinero te rinda durante tu retiro.

Recientemente, el informe “Pulse of the American Retiree” de Prudential Financial, solo 1 de cada 5 personas de 55 años está adecuadamente preparada con el suficiente dinero para afrontar la jubilación. Señalan tener ahorrado $447,000 dólares o más, lo que equivale aproximadamente a ocho veces el salario promedio en Estados Unidos.

Esta información coincide parcialmente en otra encuesta realizada por GOBankingRates en enero, en la que el 26% de los estadounidenses señaló que necesitaría entre $500,000 y $1 millón de dólares para tener una jubilación cómoda.

Hay que tomar en cuenta que, la mayoría de nosotros, no somos especialistas en retiro. Una cosa es pensar que $500,000 dólares es mucho dinero y otra cosa que la inflación los absorba rápidamente y las matemáticas nos señalan algo totalmente distinto.

De acuerdo con los expertos financieros, existe una norma no escrita conocida como la regla del 4%, que recomienda que ese sea el porcentaje de tus retiros para solventar un año de gastos. Asimismo, esta tasa también permite que la mayor parte de tu dinero siga invirtiéndose en una cuenta de jubilación, como un plan 401(k) o cuenta de jubilación individual (IRA).

Si tomamos en cuenta la regla 4%, deberías retirar $20,000 dólares por año. Es importante resaltar que el resto se debe seguir invirtiendo. Según los expertos, los rendimientos podrían reponer el retiro.

Otros asesores financieros menos conservadores amplían esta regla al 5% de la cantidad ahorrada. De ser así, tu retiro podría ser de hasta $25,000 dólares por año.

Si dividimos esas cantidades, los $20,000 y $25,000 dólares, entre los meses del año, estaríamos hablando de que solo tendrías entre los $1,666.66 y los $2,083.33 dólares por mes.

¿Te alcanza? Bueno, eso dependerá de tus hábitos de gasto. Siendo sinceros, es una cifra muy ajustada, especialmente si consideramos que hay muchos costos que no son incluidos en la juventud, como gastos de atención médica y medicamentos, que son usuales durante la jubilación.

Con este panorama, $500,000 dólares ya no suena tanto dinero, ¿cierto?

