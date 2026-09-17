Día Nacional de la Hamburguesa con queso: McDonald’s, Burger King y otros dan hamburguesas gratis

El calendario trae una excusa irresistible para quienes disfrutan una hamburguesa con queso: este viernes 18 de septiembre se celebra en Estados Unidos el Día Nacional de la Hamburguesa con Queso, y varias de las principales cadenas de restaurantes aprovecharán la fecha para ofrecer productos gratis, descuentos y promociones especiales. Entre las opciones destacan McDonald’s, Burger King, Wendy’s, Five Guys, Shake Shack y otras marcas conocidas a nivel nacional.

La fecha llega además con un dato que muestra el peso de este platillo en los hábitos de consumo estadounidenses. De acuerdo con datos de seguimiento de Circana CREST, los consumidores en Estados Unidos comieron en promedio 20 hamburguesas con queso en establecimientos de comida durante los 12 meses que terminaron en julio de 2026. Eso representa alrededor de 6,900 millones de hamburguesas con queso. Los datos también señalan un consumo promedio de 24 entre los hombres y de 17 entre las mujeres.

Por otra parte, mediciones de YouGov sitúan a las hamburguesas con queso en 84% de opinión favorable entre los consumidores estadounidenses, empatadas con las hamburguesas y apenas por debajo de las papas fritas y los sándwiches de queso a la plancha, ambos con 85%.

En este Día Nacional de la Hamburguesa con Queso, las grandes cadenas quieren celebrar con sus clientes más fieles y algunas ofrecen hamburguesas gratis. Aquí te dejamos las ofertas más importantes:

McDonald’s

Los integrantes de MyMcDonald’s Rewards podrán obtener una hamburguesa doble con queso gratis al realizar una compra mínima de $1 dólar mediante la aplicación de la cadena, en restaurantes participantes.

La promoción está disponible el 18 de septiembre y está sujeta a las condiciones de la oferta.

La cadena también mantiene por tiempo limitado su colaboración Bob Esponja x One Piece en su Cajita Feliz, con juguetes que combinan personajes de ambas franquicias.

Burger King

Burger King extendió la celebración durante varios días mediante su programa Royal Perks. El viernes 18 de septiembre, sus miembros podrán recibir una hamburguesa con queso y tocino gratis al realizar una compra mínima de $3 dólares.

La promoción forma parte de una semana especial. El jueves se ofrece una hamburguesa gratis con una compra de $3 dólares o más; después del viernes llegarán cuatro nuggets gratis el sábado y un Original Chicken Sandwich gratis el domingo, también con una compra mínima de $3 dólares.

Wendy’s

Wendy’s también se suma a la celebración, aunque su promoción no es completamente gratuita. Los miembros de Wendy’s Rewards podrán agregar una Dave’s Single Cheeseburger por $1.99 dólares a cualquier compra el viernes 18 de septiembre.

La oferta puede encontrarse en la aplicación o en el sitio web de Wendy’s. Está disponible por tiempo limitado, una sola vez por usuario y en restaurantes participantes de Estados Unidos.

Five Guys

Para quienes buscan una oferta para compartir, Five Guys tiene una promoción de compra una hamburguesa y recibe otra gratis hasta el viernes 18 de septiembre. Para aprovecharla, hay que agregar dos hamburguesas al carrito mediante la aplicación o el sitio web de Five Guys y utilizar el código BOGOBURGER al finalizar el pedido.

La promoción aplica para recoger en el restaurante o para entregas gestionadas por la propia cadena. No está disponible para compras directamente en el establecimiento ni mediante servicios de terceros.

Otras ofertas nacionales para el 18 de septiembre

La celebración también se extiende a otras cadenas conocidas. Shake Shack permite conseguir una ShackBurger o una Cheeseburger individual por $5 dólares con cualquier compra, utilizando el código BURGERDAY en su aplicación, sitio web o quioscos participantes.

En Smashburger, los integrantes de SmashRewards pueden conseguir una hamburguesa individual por $1 dólar el viernes en establecimientos participantes.

Applebee’s ofrecerá su Classic Burger o Classic Cheeseburger con papas fritas por $8.99 dólares el 18 de septiembre. La promoción está disponible para consumir en el restaurante o para llevar.

Por su parte, Buffalo Wild Wings tendrá una promoción de compra una hamburguesa con queso y recibe otra gratis, siempre que la segunda sea de igual o menor valor. La oferta es válida el viernes en restaurantes participantes y tiene un límite de una promoción por persona.

Sonic también tendrá una opción de bajo costo: una Jr. Double Cheeseburger por $1.99 dólares al ordenar en el restaurante o mediante su aplicación el 18 de septiembre.

Para quienes utilizan plataformas de entrega, Grubhub anunció promociones específicas para la fecha. Entre ellas están un Whopper Jr. gratis al comprar otro en Burger King y un Baconator gratis de Wendy’s con pedidos de $20 dólares o más. Además, los pedidos de restaurantes de $50 dólares o más tendrán cargos de entrega y servicio exentos, de acuerdo con las condiciones de la plataforma.

La historia de la hamburguesa con queso también tiene su propia dosis de debate. La hamburguesa alcanzó una gran popularidad durante la Feria Mundial de San Luis de 1904. Para la versión con queso, Pasadena, California, ha atribuido su creación a 1924, mientras que un restaurante de Louisville, Kentucky, sostiene otra fecha y origen.

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