¿Deberías abrir un certificado de depósito después de que la Reserva Federal subió las tasas de interés?

Una subida de tasas de la Reserva Federal (Fed) puede cambiar la forma en que conviene guardar el dinero. Para quienes tienen efectivo disponible y buscan ganar intereses sin asumir grandes riesgos, el dilema ahora es claro: ¿abrir un certificado de depósito, conocido como CD, o dejar el dinero en una cuenta de ahorro de alto rendimiento? La respuesta depende, sobre todo, de cuánto tiempo puedes dejar tu dinero sin tocarlo y de lo que esperas que ocurra con las tasas.

El miércoles 16 de septiembre, la Reserva Federal aumentó su tasa de referencia en 0.25 puntos porcentuales, hasta un rango de 3.75% a 4.00%. Fue el primer incremento desde julio de 2023 y representa un cambio frente a los recortes registrados en 2024 y 2025.

Para los ahorradores, una tasa más alta puede ser una oportunidad. Los bancos y las cooperativas de crédito suelen ajustar los rendimientos que pagan por los depósitos cuando cambia la política monetaria, aunque no todos lo hacen al mismo tiempo ni en la misma proporción.

¿Qué pasa con una cuenta de ahorro de alto rendimiento?

Una cuenta de ahorro de alto rendimiento tiene una característica que puede ser especialmente útil cuando las tasas están subiendo: su rendimiento normalmente es variable. Eso significa que, si el banco aumenta el porcentaje que paga por los depósitos, tu cuenta puede comenzar a generar más intereses sin que tengas que abrir otro producto. Pero también existe el movimiento contrario: si las tasas bajan, el rendimiento de la cuenta puede disminuir.

Otra ventaja es el acceso al dinero, ya que, a diferencia de un CD, una cuenta de ahorro de alto rendimiento permite mantener los fondos disponibles para emergencias u otros gastos, aunque cada institución puede establecer sus propias reglas para retiros y transferencias.

¿Por qué considerar un certificado de depósito?

En cambio, cuando abres un certificado de depósito (CD), normalmente aceptas mantener el dinero durante un plazo determinado a cambio de una tasa fija. Si encuentras una tasa que consideras atractiva y la aseguras por varios meses o años, sabrás de antemano qué rendimiento recibirás, siempre que cumplas las condiciones del producto.

Todo lo bueno también tiene su aspecto contrario, porque si las tasas continúan aumentando, un CD que abriste hoy mantendrá su tasa fija, aunque posteriormente los bancos comiencen a ofrecer rendimientos superiores en nuevos certificados. En ese escenario, tu dinero podría quedar atado a una tasa inferior durante el plazo contratado.

Si las tasas dejan de subir o eventualmente bajan, haber asegurado una tasa competitiva durante un periodo largo puede resultar útil. De hecho, las tasas de los nuevos CD también pueden cambiar después de una decisión de la Fed; por eso importa comparar el plazo y el rendimiento antes de firmar.

¿Qué opción tiene más sentido ahora?

Si tu prioridad es mantener el dinero disponible y tener la posibilidad de beneficiarte de futuros aumentos en los rendimientos, una cuenta de ahorro de alto rendimiento ofrece mayor flexibilidad.

Si, en cambio, sabes que no necesitarás ese dinero durante un periodo determinado y prefieres conocer desde ahora cuánto interés recibirás, un CD puede encajar mejor.

También existe una tercera posibilidad: dividir el dinero. Una parte puede permanecer en una cuenta de ahorro de alto rendimiento para mantener liquidez, mientras otra cantidad puede colocarse en uno o varios CD con diferentes fechas de vencimiento. Esta estrategia puede evitar que todo tu dinero quede comprometido con una sola tasa. También permite disponer periódicamente de fondos cuando venzan los certificados.

Antes de abrir cualquiera de estas cuentas, revisa algo más que el porcentaje anunciado. Comprueba el rendimiento porcentual anual, conocido como APY, el depósito mínimo, las comisiones, las condiciones para retirar dinero y, en el caso de los CD, la penalización por retirar los fondos antes del vencimiento.

También es importante verificar que la institución esté asegurada por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), si se trata de un banco, o por la Administración Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (NCUA), cuando corresponda.

También te puede interesar: