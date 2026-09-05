Viajes tipo Uber por $3.50 en uno de los condados más ricos de California

En el corazón de Silicon Valley, donde los ingresos de muchos hogares están muy por encima del promedio nacional, moverse por la ciudad puede costar apenas $3.50 dólares. Sunnyvale, una de las comunidades con mayor poder adquisitivo de California, acaba de poner en marcha un servicio de transporte compartido que busca convertirse en una alternativa económica frente a Uber y Lyft.

El programa se llama Beam y comenzó oficialmente sus operaciones el 1 de septiembre. La propuesta es sencilla: los pasajeros pueden solicitar un vehículo para trasladarse dentro de Sunnyvale por una tarifa fija de $3.50 dólares, sin importar el trayecto que realicen dentro de la ciudad.

El precio resulta especialmente llamativo por el lugar donde funciona. De acuerdo con un estudio de MoneyLion, Sunnyvale registró un ingreso familiar medio de $186,170 dólares en 2024. La ciudad forma parte del Área de la Bahía, una de las zonas más prósperas y costosas de Estados Unidos.

Beam es un servicio público de transporte compartido bajo demanda y la operación está a cargo de Via Transportation, empresa especializada en sistemas de movilidad compartida. La flota inicial está integrada por seis vehículos Kia Niro y tres camionetas Ford E-Transit, según información proporcionada por Jennifer Garnett, portavoz de la ciudad.

“Estamos encantados de lanzar el servicio de viajes compartidos Sunnyvale Beam, que complementará nuestra red de transporte público existente y brindará a los habitantes de nuestra comunidad mayor libertad e independencia en sus desplazamientos diarios”, declaró Garnett.

El servicio funciona de lunes a viernes, entre las 7:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Los sábados y domingos opera de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Esto permite utilizarlo tanto para desplazamientos cotidianos como para algunos viajes durante el fin de semana.

Los adolescentes y las personas mayores pueden viajar por solo $1.75 dólares. Si el pasajero lleva acompañantes, se cobra $1 dólar adicional por cada persona extra. Otro detalle que puede hacer atractivo el programa es que no se aceptan propinas.

Los conductores tampoco dependen de la cantidad de pasajeros que transporten para recibir su pago. Beam les paga por hora. Una oferta laboral publicada por la ciudad de Sunnyvale establecía un salario de entre $23 y $25 dólares por hora.

Durante las dos semanas de funcionamiento preliminar, Beam registró alrededor de 65 viajes diarios y aproximadamente 2,000 usuarios, de acuerdo con Garnett.

Sin embargo, el servicio tiene una diferencia importante frente a las aplicaciones tradicionales. Quienes solicitan un Beam pueden tener que esperar más tiempo. Durante los periodos de mayor demanda, la espera puede llegar a unos 15 minutos, mientras que Uber o Lyft pueden ofrecer vehículos con mayor rapidez dependiendo de la disponibilidad.

El bajo costo del servicio es posible gracias a un esquema de financiamiento público, ya que Beam recibe la mitad de su presupuesto mediante una subvención de $4.2 millones de dólares del Programa de Capital para el Tránsito y el Ferrocarril Interurbano de California (TIRCP). La ciudad de Sunnyvale cubrirá la otra mitad mediante un contrato con una duración de cinco años.

Este modelo no es desconocido para Sunnyvale, ya que la ciudad ya cuenta con Peery Park Rides, otro servicio de transporte compartido que atiende principalmente la zona noroeste del municipio.

El modelo también se ha extendido a otras comunidades cercanas; Cupertino y Santa Clara cuentan con sus propios programas de microtransporte, una modalidad que permite solicitar viajes compartidos mediante vehículos que operan de acuerdo con la demanda de los usuarios.

Para los residentes de Sunnyvale, Beam representa una opción adicional para desplazarse sin tener que pagar las tarifas que normalmente pueden alcanzar los servicios privados de transporte. No obstante, lo que ha sido polémico para muchos de los residentes del estado está encaminado a la idea de ofrecer servicios de bajo costo, con respaldo de fondos públicos, en zonas de alto poder adquisitivo.

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