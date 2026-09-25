Abren solicitudes de FAFSA para la universidad antes de lo usual: ¿deberías aplicar hoy?

Pagar la universidad puede convertirse en uno de los gastos más difíciles de organizar para una familia. Entre la matrícula, libros, vivienda y otros costos, cualquier ayuda económica disponible puede hacer una diferencia importante. Por eso, una fecha que normalmente pasa desapercibida ahora cobra especial importancia para estudiantes y padres que ya están planeando el próximo ciclo escolar.

El Departamento de Educación de Estados Unidos abrió este miércoles la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) correspondiente al año académico 2027-28. El lanzamiento ocurrió antes del 1 de octubre, que es la fecha límite establecida para que el formulario esté disponible.

Para los estudiantes que ya saben que asistirán a la universidad, presentar la FAFSA cuanto antes puede permitirles conocer con anticipación qué tipo de ayuda podrían recibir. El formulario es utilizado para determinar el acceso a programas federales, incluidos subsidios, programas de trabajo y estudio y préstamos estudiantiles. Además, los estados y muchas universidades utilizan la información de la solicitud para establecer sus propios paquetes de ayuda.

¿Por qué conviene llenar la FAFSA temprano?

Uno de los principales motivos para no esperar es que algunos recursos financieros son limitados. Determinadas ayudas pueden distribuirse conforme llegan las solicitudes, por lo que presentar el formulario con anticipación puede ayudar a que una familia tenga más tiempo para conocer sus opciones y cumplir con otros plazos.

“La mayor ventaja de que la FAFSA se abra temprano este año es la rapidez con la que los estudiantes y las familias pueden tener una idea de a qué ayuda podrían calificar”, comentó Rick Castellano, vicepresidente de Sallie, a CNBC. “Obtener esa información con antelación es especialmente importante dados los cambios en los requisitos de elegibilidad para la Beca Pell y los préstamos federales“.

La FAFSA también ha incorporado cambios para hacer más sencillo el proceso. El Departamento de Educación señala que las versiones recientes permiten obtener información sobre la posible elegibilidad para ayuda federal con mayor rapidez, además de facilitar algunas tareas para los padres que tienen más de un hijo solicitando asistencia.

“Cuanto antes presenten las familias su solicitud, más tiempo tendrán para comprender a qué pueden optar, planificar lo que necesitarán cubrir y aprovechar la ayuda que se otorga por orden de llegada”, asegura Castellano.

Cambios en las ayudas universitarias

La apertura de la FAFSA ocurre además mientras existen nuevas reglas para los programas federales de ayuda estudiantil. El llamado One Big Beautiful Bill Act modificó los límites de algunos préstamos federales e introdujo también cambios en los requisitos de la Beca Pell.

Entre los cambios se encuentran nuevos límites acumulativos para determinados préstamos federales. Para el año académico 2026-27, por ejemplo, el Departamento de Educación estableció un límite acumulativo de $257,500 dólares para determinados préstamos federales de los estudiantes, mientras que el límite acumulativo de los préstamos Parent PLUS quedó en $65,000 dólares por estudiante dependiente.

También cambiaron algunas reglas relacionadas con la Beca Pell. Para el año académico 2026-27, el Departamento estableció nuevos criterios de elegibilidad, incluido un límite relacionado con el Índice de Ayuda Estudiantil (SAI).

Esto hace que completar la FAFSA sea relevante incluso para las familias que todavía no saben cuánto podrán recibir. El formulario permite iniciar el proceso de evaluación de la ayuda y conocer qué opciones pueden estar disponibles según la información económica proporcionada.

La ayuda financiera sigue siendo importante

El costo de la universidad continúa siendo una preocupación para muchas familias. Una investigación de Sallie e Ipsos encontró que las familias gastaron en promedio $34,019 dólares en educación superior durante el año académico 2025-26, un aumento de 10% respecto al periodo anterior.

El mismo estudio encontró que 74% de las familias universitarias completaron la FAFSA para el año académico 2025-26. Sin embargo, solo 25% sabía que el formulario abre en octubre, una falta de información que puede hacer que algunas familias pasen por alto oportunidades de ayuda.

Las subvenciones y becas son especialmente importantes porque, a diferencia de un préstamo, normalmente no tienen que devolverse. En el estudio de Sallie, las becas cubrieron 15% del gasto universitario y las subvenciones otro 12% durante el año académico 2025-26.

Por eso, si tú o alguien de tu familia planea comenzar o continuar estudios universitarios durante el próximo ciclo, este puede ser un buen momento para revisar la FAFSA. No significa que automáticamente recibirás una cantidad determinada de dinero, pero presentar la solicitud permite iniciar el proceso y conocer las opciones disponibles.

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