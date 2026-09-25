Aleks Syntek debuta en el reggaetón con el tema "Masepum".

En medio de la polémica que se generó con su reciente actividad en redes sociales, el cantante Aleks Syntek ha dejado a más de uno con la boca abierta con el lanzamiento de su nuevo sencillo, un tema de reggaetón titulado “Masepum”.

De manera sorpresiva, las plataformas de streaming y su canal oficial de YouTube se engalanaron con el lanzamiento de “Masepum“, una canción de reggaetón, con una mezcla de pop latino y sonidos urbanos que dio mucho de qué hablar.

Y es que en sus primeras líneas, el cantautor hace mención del discurso que emitió en su cuenta de Instagram y que lo volvió el blanco de comentarios en redes sociales: “Aleks Syntek está loco, Picasso estaba loco, Frida Kahlo estaba loca, Copérnico estaba loco”.

Dicha canción es una colaboración con Moncho Chavea by RUK-O, quien es el encargado de abrir la canción con un chanteo que da paso a la ya conocida letra de “Tú Necesitas”.

La noticia de este lanzamiento desató un acalorado debate en redes sociales, pues durante los últimos años, el intérprete de “Duele el Amor” e “Intocable” ha criticado fuertemente el movimiento del reggaetón.

Sin embargo, hubo internautas que se hicieron presentes en la sección de comentarios de la plataforma YouTube para aplaudir a Aleks Syntek por lo que calificaron como “una magistral estrategia de marketing”.

“Syntek ya no llora Syntek factura”, “Me quito el sombrero ante maravillosa jugada Maestro Syntek”, “Sabía que aun estaba ahí ese gran artista que formó parte de mi infancia en 2008”, “Estoy viendo la evolución de un hito histórico en el marketing de la industria musical” y “El mejor plot twist del 2026”, son algunas de las reacciones que se registraron en la web.

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