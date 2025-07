Aleks Syntek aseguró que Shakira le coqueteó hace algunos años

Aleks Syntek volvió generó revuelo al hablar de Shakira. Recientemente, el cantante mexicano aseguró que la barranquillera le coqueteó hace algunos años.

En una entrevista con Azteca para El Mundo, el cantante de “Duele el amor” habló de su relación con la cantante colombiana, a quien asegura conoce desde hace muchos años.

“La conozco desde niña, yo cuidaba a Shakira en Argentina, en los programas de Mtv. Yo tenía 20 años y ella 17 o 18. Ella quería salir de antro y no tenía quien la acompañara. Sus papás me querían mucho, comíamos juntos. Yo me la llevaba de antro”, contó Syntek.

El cantante mexicano también contó una divertida anécdota con la barranquillera. Syntek aseguró que hace algunos años Shakira coqueteó con él frente a su esposa.

“Me ve Shakira y me dice: ‘¡Qué guapo! ¿Qué te hiciste, Alex? ¡Te ves bien chavo!’. Le dije ‘muchas gracias, vengo con mi esposa y mi hija’”, contó el cantante, quien también compartió la respuesta de Shakira en ese momento: “¿Ella es tu hija? Parece tu hermana, es que te ves bien chavito”.

Aunque la reacción de la colombiana lo halagó, Syntek confesó la situación lo incomodó un poco. “Me puse muy incómodo porque estaba mi esposa a lado y Shakira estaba muy coqueta”, dijo.

Hace un año, Aleks Syntek generó polémica por crítica el más reciente disco de Shakira, Las mujeres ya no lloran.

El cantante elogió el disco Pies descalzos de la colombiana y aseguró que sus nuevas canciones no le gustan.

“Esta es la Shakira que extrañamos, la que hacía letras bonitas, canciones pop bonitas, pero ya lo nuevo de Shakira no me hace muy feliz”, dijo el cantante sobre el nuevo disco de Shakira, Las mujeres ya no lloran.

