Aleks Syntek en medio de polémica por criticar la música de Shakira y Karol G

De nuevo, Aleks Syntek está en medio de la polémica por criticar la música de otros artistas. Recientemente, el cantante 54 años de edad criticó las canciones de Shakira y Karol G.

En una reciente aparición en e Podcast +pedido del ex presentador de MTV Gabo Ramos, a Syntek se le pidió que evaluara algunos discos, entre ellos Mañana será bonito de Karol G.

“No me entra, no me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”, dijo el cantante antes de arrojar el disco de la “Bichota” al inodoro.

El video en el que se ve a Aleks Syntek dejar caer el disco de Karol G al inodoro se hizo viral y las redes sociales el cantante se llenaron de comentarios de los fans de la cantante defendiéndola.

“Yo si tiraría tu disco a la tasa de baño”, “Demostraste tu nula educación, al no respetar el trabajo de los demás, que ridículo ardido”, “Una cosa es que no te guste la música actual de Shakira, y otra cosa es tirar el disco a un excusado de Karol G, falta de respeto”, eran algunos de los comentarios.

En el podcast, Syntek también criticó la música de Shakira. El cantante elogió el disco Pies descalzos de la colombiana y aseguró que sus nuevas canciones no le gustan.

“Esta es la Shakira que extrañamos, la que hacía letras bonitas, canciones pop bonitas, pero ya lo nuevo de Shakira no me hace muy feliz”, dijo el cantante sobre el nuevo disco de Shakira, Las mujeres ya no lloran.

Nuevo disco y gira de Shakira

En marzo, Shakira también publicó su nuevo disco Las mujeres ya no lloran, el decimosegundo de su carrera, y esta semana anunció que saldrá de gira.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó las fechas de su gira Las mujeres ya no lloran world tour, que comenzará el próximo 2 de noviembre en Palm Desert, California.

“Estoy feliz de anunciar las primeras fechas de mi gira mundial LAS MUJERES YA NO LLORAN, una celebración para mi manada”, escribió Shakira.

En total, serán 14 conciertos hasta el momento por ciudades de Estados Unidos y Canadá.

“La primera parte de la gira será por Norteamérica, la única oportunidad para ver el espectáculo de una manera más íntima. Las fechas internacionales se anunciarán pronto, así que estén atentos”, indicó la colombiana en su post.

