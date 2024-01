Aleks Syntek enfrenta polémica tras revelar que salía con su esposa cuando era menor de edad

Vaya polémica se ha generado en torno al inicio de la relación entre el cantante Aleks Syntek y su esposa Karen Coronado, a quien conoció cuando era tan solo una adolescente. ¿Cómo reaccionó el público a este detalle? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante su paso por el podcast de su cuñada, Ingrid Coronado, que el intérprete de temas como “Aquí estoy yo” e “Invencible” habló sobre el día en que conoció a su actual esposa, dejando a más de uno con la boca abierta.

“Estaba yo en el antro de moda que se llamaba el Bulldog, en la época que estaba en Sullivan, y Karen andaba de colada porque todavía no estaba en edad de entrar al lugar, con su hermana (Ingrid Coronado) que la coló”, dijo. Estaba pasando una noche aburrida, no estaba muy contento, ya me iba a ir. Ya tenía planeado pedir el coche y de regreso a casa, cuando volteo así en una esquina y veo a una güerita bailando ahí. ‘Es que no puede ser que nadie te vio… al parecer me quedaré un poco más’. ‘A lo mejor, soy yo lo que tú necesitas’. Entonces, se paró de la mesa, se vino hacia el área de pista y me la topé”.

Sin embargo, el comentario que desató la ira del público fue aquel en el que Aleks Syntek reveló la edad que tenía en ese entonces Karen Coronado: “Empezamos a platicar y en algún momento le saqué el teléfono y luego la invité a salir. Ella tenía 16 años (…) Yo tenía 23, soy ocho años y medio mayor”.

Y es que si bien el coach de “La Voz” aseguró que dieron inicio a su noviazgo cuando la joven era mayor de edad, muchos reprobaron el hecho de que haya mostrado interés y tenido contacto con ella antes de cumplir la mayoría de edad.

Es así como estas declaraciones desataron una ola de mensajes en redes sociales donde Syntek se volvió el blanco de críticas en donde se hizo hincapié en la gravedad del asunto.

“Entonces sí le gustan menores”, “Yo creo que se la había escrito a algún menor de edad…” y “Era menor de edad. ¿Qué edad tenía él?. A eso que haces se le llama normalizar”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

Por su parte, Aleks Syntek decidió no quedarse callado ante el debate que se generó con respecto a su relación y respondió de forma contundente a los internautas que reprobaron sus acciones.

“Las mentes torcidas que piensan y escuchan lo que quieren pensar me deprimen cada vez más. El mundo está muy enfermo. Sin embargo, hay más gente buena que mala en la humanidad y, al final, la bondad y la verdad perseverarán”, escribió el famoso desde su cuenta oficial en X.

