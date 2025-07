Shakira trabaja en música nueva

Shakira emocionó a sus fans al anunciar que trabaja en nueva música. Recientemente, la cantante colombiana, quien está en medio de su gira Las mujeres ya no lloran, sorprendió al informar que se tomó un tiempo para entrar al estudio.

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera compartió un carrusel con varias fotos en el estudio de grabación.

“Aquí cocinando… Get ready for new music…”, escribió Shakira junto a las imágenes en las que se le ve posando junto la consola de grabación.

De inmediato, la publicación se llenó con cientos de comentarios de sus fans expresando su impaciencia por escuchar sus nuevas canciones.

“Lo que tanto pedíamos”, “Todo lo que salga de ese estudio contigo lo amamos”, “Nueva música es un gran regalo”, “Estamos listos para más música, Shaki”, “Siempre queremos más música, mucho más de ti”, son algunos de los comentarios.

Actualmente Shakira está en medio de su gira Las mujeres ya no lloran, cuya etapa norteamericana está por finalizar antes de regresar a Latinoamérica.

Hace poco, la cantante anunció que regresará a Latinoamérica como parte de su gira Las mujeres ya no lloran.

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera, quien está por finalizar la etapa norteamericana de su tour, compartió la buena noticia.

“Estoy aquí, Latinoamérica. Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa. Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos”, anuncio Shakira.

La cantante colombiana volverá a Colombia, Perú, Chile y Argentina, y suma nuevos destinos como Paraguay y Uruguay. Los nuevos shows de la cantante están programados para el último trimestre de 2025 luego de sus shows en México y República Dominicana.

