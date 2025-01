Aleks Syntek reveló por qué rechazó hacer una colaboración con Bellakath

A Aleks Syntek no le gusta el reguetón y no está interesado en hacer colaboraciones con artistas de ese género. Así lo dejó claro el cantautor mexicano al rechazar trabajar con Bellakath.

Hace poco, Syntek contó que la reguetonera mexicana lo contactó para proponerle hacer una canción juntos; sin embargo, el baladista rechazó la invitación.

La decisión del intérprete de “Duele el amor” generó críticas en redes sociales, por lo que la prensa mexicana insistentemente lo ha cuestionado al respecto.

Cansado de las críticas, Aleks Syntek decidió poner fin a los comentarios y expresó su molestia al respecto.

“Yo creo que quieren hacer ustedes un escándalo de que a Alex no le gusta el reggaetón y ya estoy harto de esto”, comentó con un tono firme a los medios de comunicación”, dijo el cantante a la prensa.

Syntek explicó que amablemente le dijo a Bellakath que si la canción estaba orientada al pop estaría dispuesto a hacer una colaboración, pero de lo contrario no.

“Ella me dijo que quería hacer una canción conmigo y yo contesté muy amablemente que si hacemos pop, como el que yo hago, canto con cualquiera de ese género”, aclaró.

“Lo que pido es calma, por favor. No nos tiremos entre mexicanos ni nos enfrentemos con los colombianos o argentinos”, pidió.

Esta no es la primera vez que Aleks Syntek desata polémica por hablar de una artista del género urbano.

En año pasado, el cantante, en una dinámica del Podcast +pedido, tiró al inodoro el último disco de Karol G, Mañana será bonito, fue duramente criticado.

“No me entra, no me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”, dijo el cantante antes de arrojar el disco de la “Bichota” al inodoro.

Esto tuvo algunas consecuencias para Syntek como la perdida de contratos y le han cancelado algunos conciertos.

“Se me cancelaron conciertos en Colombia, en Estados Unidos, porque la mujer está muy exitosa y muchos empresarios se sintieron ofendidos y me afectaron muchísimo”, dijo el intérprete de “Duele el amor”.

