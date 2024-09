Aleks Syntek reveló que perdió oportunidades de trabajo por criticar a Karol G

Hace un par de meses, Aleks Syntek fue invitado al Podcast +pedido donde, como parte de una dinámica, eligió tirar al inodoro el último disco de Karol G. Ahora, la broma le está pasando factura al cantante mexicano.

En una entrevista con TV Azteca, Syntek contó que por esa dinámica ha perdido contratos y le han cancelado algunos conciertos.

“Se me cancelaron conciertos en Colombia, en Estados Unidos, porque la mujer está muy exitosa y muchos empresarios se sintieron ofendidos y me afectaron muchísimo”, dijo el intérprete de “Duele el amor”.

El cantante aseguró que sólo era un juego de “elegir” en un podcast y que no se trata de una campaña contra la música de Karol G.

“ra un programa de bromas, de Gabo Ramos. Era puro cotorreo. La sacaron de contexto, como si yo estuviera haciendo una campaña tirando los discos de esta mujer”, señaló.

¿Qué dijo Aleks Syntek de la música de Karol G?

En abril, Aleks Syntek participó en el Podcast +pedido, del ex presentador de MTV Gabo Ramos, donde se le pidió que evaluara algunos discos, entre ellos Mañana será bonito de Karol G.

“No me entra, no me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”, dijo el cantante antes de arrojar el disco de la “Bichota” al inodoro.

En ese momento, el video de Aleks Syntek dejando caer el disco de Karol G al inodoro se hizo viral y las redes sociales el cantante se llenaron de comentarios de los fans de la cantante defendiéndola.

“Yo si tiraría tu disco a la tasa de baño”, “Demostraste tu nula educación, al no respetar el trabajo de los demás, que ridículo ardido”, “Una cosa es que no te guste la música actual de Shakira, y otra cosa es tirar el disco a un excusado de Karol G, falta de respeto”, eran algunos de los comentarios.

En el podcast, Syntek también criticó la música de Shakira. El cantante elogió el disco Pies descalzos de la colombiana y aseguró que sus nuevas canciones no le gustan.

“Esta es la Shakira que extrañamos, la que hacía letras bonitas, canciones pop bonitas, pero ya lo nuevo de Shakira no me hace muy feliz”, dijo el cantante sobre el nuevo disco de Shakira, Las mujeres ya no lloran.

