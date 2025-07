Aleks Syntek reaccionó a las críticas por su anécdota con Shakira

Aleks Syntek fue blanco de críticas tras compartir una vieja anécdota que vivió con Shakira. Tras los comentarios, el cantante mexicano decidió frenar los ataques que ha recibido en redes sociales

Hace poco, Syntek contó en una entrevista que hace algunos años la cantante colombiana le coqueteó, lo que generó reacciones negativas en redes sociales, especialmente por parte de los fanáticos de Shakira, que los acusaron de malinterpretar los comentarios de la colombiana.

A través de una publicación en su cuenta e Instagram, el cantante mexicano decidió aclarar que su relación con Shakira es de larga data y que existe un genuino compañerismo entre ambos.

“Cada vez que logro un éxito popular sacan algo de contexto para cancelarme en redes como si necesitaran apagar la luz de mi propuesta musical, Pero yo no necesito que me escuche el mundo entero, mis canciones van dirigidas a quienes ya despertaron de la Matrix y buscan un camino espiritual entre el gozo y la confianza igual que yo”, escribió Syntek en un comunicado en su Instagram.

De inmediado, la publicación, que luego borró, se llenó con comentarios de sus fans con mensajes de apoyo.

¿Qué dijo Aleks Syntek de Shakira?

En una entrevista con Azteca para El Mundo, el cantante de “Duele el amor” habló de su relación con la cantante colombiana, a quien asegura conoce desde hace muchos años.

“La conozco desde niña, yo cuidaba a Shakira en Argentina, en los programas de Mtv. Yo tenía 20 años y ella 17 o 18. Ella quería salir de antro y no tenía quien la acompañara. Sus papás me querían mucho, comíamos juntos. Yo me la llevaba de antro”, contó Syntek.

El cantante mexicano también contó una divertida anécdota con la barranquillera. Syntek aseguró que hace algunos años Shakira coqueteó con él frente a su esposa.

“Me ve Shakira y me dice: ‘¡Qué guapo! ¿Qué te hiciste, Alex? ¡Te ves bien chavo!’. Le dije ‘muchas gracias, vengo con mi esposa y mi hija’”, contó el cantante, quien también compartió la respuesta de Shakira en ese momento: “¿Ella es tu hija? Parece tu hermana, es que te ves bien chavito”.

Aunque la reacción de la colombiana lo halagó, Syntek confesó la situación lo incomodó un poco. “Me puse muy incómodo porque estaba mi esposa a lado y Shakira estaba muy coqueta”, dijo.

