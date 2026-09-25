Fuerzas Armadas descubren un campamento del narco en Jalisco donde fabricaban explosivos

Fuerzas federales y autoridades de seguridad de Jalisco localizaron y desmantelaron un campamento presuntamente utilizado por integrantes de una organización criminal en la zona serrana de Zapopan.

Durante el operativo fueron incautadas seis armas largas, cargadores, cartuchos, cuatro vehículos, cinco motocicletas y equipo táctico. También fueron localizados 10 artefactos explosivos improvisados y 25 espoletas, algunas diseñadas para ser lanzadas mediante drones.

El hallazgo ocurrió durante labores de vigilancia y reconocimiento terrestre. El campamento se encontraba en una zona de difícil acceso, cercana al municipio de Ixtlahuacán del Río.

Ante el riesgo que representaba manipular y trasladar los artefactos, personal especializado del Escuadrón Antibombas de la Policía de Jalisco realizó una detonación controlada.

Indagan la posible participación de exintegrantes de las fuerzas especiales de #Guatemala en la confección de los artefactos explosivos asegurados en un campamento clandestino en #Zapopan. @medinanalle1 #NoticiasImagen @carolinamtzsada pic.twitter.com/x5EVdKuI2a — Imagen TV Guadalajara (@ImagenTVGDL) September 24, 2026

Los especialistas determinaron que los artefactos presentaban características que hacían riesgoso su traslado, por lo que se tomó la decisión de neutralizarlos en el propio sitio.

Hasta el momento, las autoridades no han atribuido oficialmente el campamento a una organización criminal específica.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, señaló que algunas características de fabricación de los explosivos podrían corresponder a personas con entrenamiento militar.

El funcionario mencionó como una posibilidad la participación de exintegrantes de los llamados Kaibiles de Guatemala, aunque aclaró que no existe información que permita atribuir los artefactos a un grupo delincuencial determinado y que las investigaciones continúan.

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