Autoridades en México aseguran más de 300 artefactos explosivos y 300 kilos de explosivos en Sinaloa

Autoridades mexicanas localizaron más de 300 artefactos explosivos improvisados y aproximadamente 300 kilogramos de material explosivo durante un operativo de seguridad en el municipio de El Rosario, en el estado noroccidental de Sinaloa, una de las zonas afectadas por la violencia relacionada con disputas entre grupos del narcotráfico.

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones del poblado Agua Verde durante recorridos terrestres de vigilancia y disuasión realizados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y la Cuarta Región Naval en Mazatlán.

En la operación también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con las autoridades, los elementos navales detectaron los explosivos de diferentes tamaños y establecieron un perímetro de seguridad para evitar riesgos a la población. Posteriormente intervino personal especializado del equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), que se encargó de deshabilitar los dispositivos en el mismo lugar. Las autoridades no reportaron personas detenidas como resultado de este operativo.

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en Sinaloa, en El Rosario, elementos de @SEMAR_mx localizaron más de 300 artefactos explosivos improvisados y cerca de 300 kg de explosivos.



Personal naval especializado aseguró la zona y deshabilitó los artefactos en el? pic.twitter.com/QfhWrg0wJ5 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 18, 2026

El Rosario, escenario de otros decomisos de explosivos

El aseguramiento se produce mientras Sinaloa continúa enfrentando una crisis de violencia que se intensificó desde septiembre de 2024 por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. El conflicto enfrenta a “Los Chapitos”, grupo integrado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y “La Mayiza”, facción vinculada a Ismael “El Mayo” Zambada. La pugna ha generado enfrentamientos y una creciente presencia de fuerzas federales en distintas regiones del estado.

El municipio de El Rosario ya había sido escenario de un decomiso de mayor magnitud en junio, cuando las autoridades localizaron alrededor de 550 artefactos explosivos improvisados. Entre los dispositivos encontrados entonces había algunos adaptados para ser utilizados desde drones, así como minas activadas mediante presión.

Además, autoridades estatales informaron del aseguramiento de otros 55 artefactos explosivos improvisados entre el 22 y el 28 de junio.

El nuevo hallazgo pone nuevamente el foco sobre el uso de explosivos improvisados por organizaciones criminales en Sinaloa y sobre los riesgos que representan para elementos de seguridad y habitantes de las comunidades donde son encontrados. El Gabinete de Seguridad destacó que las instituciones federales mantienen operaciones coordinadas para fortalecer las condiciones de seguridad y proteger a la población.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen acciones coordinadas para proteger a las familias y preservar el Estado de derecho”, señaló el organismo.

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