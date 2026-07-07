Ataque con explosivos en Sinaloa dejó un marino y 10 criminales muertos

Al menos 10 integrantes de un grupo delictivo murieron y un elemento de la Secretaría de Marina (Semar) perdió la vida durante una serie de enfrentamientos registrados en los municipios de Mazatlán y El Rosario, en Sinaloa, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

De acuerdo con el reporte oficial, el primer ataque ocurrió en la comunidad de San Marcos, en Mazatlán, donde personal naval fue agredido con artefactos explosivos improvisados mientras realizaba labores operativas.

Como resultado del ataque, un marino falleció y otros tres elementos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

Tras la agresión, fuerzas federales desplegaron un operativo en la región que derivó en un segundo enfrentamiento en el municipio de El Rosario. Durante esa acción murieron 10 agresores y tres personas fueron detenidas por su presunta relación con un grupo criminal.

Con relación a los hechos ocurridos en Sinaloa referidos durante la conferencia de prensa “Las Mañaneras del Pueblo”, se informa que, en seguimiento a una agresión contra personal naval que realizaba labores preventivas en la comunidad San Marcos de Mazatlán, donde un elemento? pic.twitter.com/zMn3Vc3q1M — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 6, 2026

Las autoridades también incautaron armas de alto poder, cargadores, cartuchos y equipo táctico, los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para integrar las investigaciones.

El Gabinete de Seguridad señaló que las operaciones forman parte de las acciones para reforzar la seguridad en el sur de Sinaloa, una zona afectada por la disputa entre grupos del crimen organizado.

Las autoridades federales reiteraron que continuarán los operativos en la entidad para localizar a los responsables de los ataques contra las fuerzas de seguridad y restablecer las condiciones de seguridad en la región.

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