Detienen a jefe regional de Los Chapitos y a exjefe de policía de Sinaloa en posesión de armas y drogas

Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, derivó en la captura de Misael Guerrero Pérez, alias “El Güero Pin”, identificado por autoridades como presunto operador de la facción de Los Chapitos en la región sur del estado.

Durante la acción también fue detenido Hilario Javier Martínez Gómez, exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa, quien, de acuerdo con reportes de seguridad, presuntamente formaba parte del esquema de protección del líder criminal.

El despliegue fue realizado por elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal Preventiva, como parte de un operativo dirigido contra un objetivo considerado prioritario por las autoridades.

La detención provocó una reacción violenta en distintos puntos del municipio, donde se registraron bloqueos carreteros, vehículos incendiados y enfrentamientos armados.

En Escuinapa, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @sspsinaloa1 detuvieron a Misael “N”, alias “Güero Pink”, identificado como jefe regional de una célula delictiva con presencia en el sur del estado y relacionado en investigaciones por secuestros y homicidios? pic.twitter.com/qCCexZ1qYs — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 26, 2026

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la situación quedó bajo control tras el reforzamiento de la presencia de las corporaciones de seguridad.

El exjefe policiaco detenido ocupó la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa hasta octubre de 2025.

Su captura ha generado atención debido a que, según información difundida por autoridades y medios locales, presuntamente colaboraba con la estructura de seguridad de “El Güero Pin”.

Tras el operativo, las fuerzas de seguridad incautaron armamento, cargadores, cartuchos útiles, dosis de fentanilo, equipo táctico y una camioneta con insignias apócrifas de Petróleos Mexicanos (Pemex), los cuales quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para integrar la investigación.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado sobre las acusaciones en contra de los detenidos, aunque la investigación continúa para determinar el alcance de las actividades de la célula criminal en el sur de Sinaloa.

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