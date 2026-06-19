En dónde está el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha a casi 2 meses de ser acusado por EE.UU. de narcotráfico

El exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanecería resguardado en un rancho ubicado al norte de Culiacán desde finales de abril, luego de que fiscales estadounidenses lo señalaran por presuntos vínculos con la facción criminal conocida como Los Chapitos, según reveló el periodista Raymundo Riva Palacio.

De acuerdo con fuentes allegadas al comunicador, el exmandatario se habría trasladado casi de inmediato a una propiedad rural situada aproximadamente a 110 kilómetros de la capital sinaloense tras conocerse la acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

El periodista sostiene que Rocha Moya ha mantenido un perfil extremadamente bajo y que únicamente realiza salidas esporádicas, principalmente a la Ciudad de México.

Asimismo, destacó que la ausencia pública del político ha alimentado especulaciones sobre su situación jurídica y política, particularmente después de que autoridades estadounidenses lo incluyeran entre un grupo de funcionarios presuntamente relacionados con actividades de protección al Cártel de Sinaloa.

Según el comunicador, tanto Rocha Moya como el senador Enrique Inzunza, otro de los señalados por EE.UU., son vigilados por autoridades federales ante la preocupación de que crucen la frontera para ofrecerse como informantes, o que un comando los capture, como ocurrió con Ismael El Mayo Zambada, otro de los líderes del Cártel de Sinaloa, detenido en 2024, y los lleve presos a Estados Unidos.

Las acusaciones contra Rocha Moya forman parte de una investigación más amplia que, según documentos judiciales citados en diversos reportes, involucra a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados de favorecer a integrantes de Los Chapitos a cambio de apoyo político y protección institucional.

Hasta el momento, el exgobernador no ha aparecido públicamente para responder a las versiones sobre su presunto refugio ni a los señalamientos formulados por las autoridades estadounidenses.

El Gobierno federal ha sostenido previamente que cualquier acusación debe sustentarse con pruebas y ha evitado adelantar conclusiones sobre el caso.

La situación de Rocha Moya se ha convertido en uno de los episodios más sensibles de la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, al tratarse de uno de los funcionarios de mayor nivel señalados por presuntos nexos con organizaciones criminales.

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