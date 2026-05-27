México asegura que Rubén Rocha no cuenta con ficha roja emitida por Interpol

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México informó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con una Notificación Roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), luego de versiones difundidas sobre una presunta orden internacional en su contra.

En una tarjeta informativa, la dependencia federal señaló que, tras realizar consultas con autoridades nacionales e internacionales competentes, se confirmó la inexistencia de algún mecanismo de búsqueda internacional contra el político sinaloense.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con Notificación Roja emitida por la Interpol”, indicó la SSPC.

La #SSPC informa que el gobernador con licencia de #Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con Notificación Roja emitida por la Interpol.



Luego de realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna? — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) May 27, 2026

El pronunciamiento ocurre un día después de que Rocha Moya informara públicamente que compareció ante la sede en Culiacán de la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de las investigaciones abiertas en México tras acusaciones presentadas en Estados Unidos contra él y otros nueve funcionarios sinaloenses por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, escribió el mandatario con licencia en la red social X.

A la opinión pública:



Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal.



Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la? — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 26, 2026

Rocha Moya, quien solicitó separarse temporalmente del cargo mientras avanzan las indagatorias, aseguró además que mantendrá disposición para acudir a cualquier requerimiento de las autoridades mexicanas.

Las investigaciones en México derivan de una acusación presentada el pasado 29 de abril por fiscales del Distrito Sur de Nueva York contra diez funcionarios de Sinaloa, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición de una decena de ciudadanos mexicanos relacionados con presuntos delitos de narcotráfico y tráfico de armas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo recientemente que, de acuerdo con información proporcionada por la FGR, las diligencias realizadas no implican imputaciones formales contra los funcionarios llamados a declarar, y ha insistido que Estados Unidos debe presentar “pruebas” de las acusaciones realizadas.

Además de Rocha Moya, también fueron citados a rendir declaración el senador oficialista Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, como parte de las pesquisas que la FGR asegura desarrolla “con seriedad y exhaustividad”.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, comparece ante Fiscalía de México tras acusaciones de EE.UU.

– Diputada mexicana recuerda cómo fue la “narcoelección” en la que ganó Rubén Rocha en Sinaloa.