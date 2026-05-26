Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, comparece ante Fiscalía de México tras acusaciones de EE.UU.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Culiacán (occidente de México) como parte de la investigación abierta en ese país, luego de las acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses que vinculan a funcionarios sinaloenses con presuntas actividades relacionadas con narcotráfico y tráfico de armas.

Rocha Moya informó sobre su comparecencia mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, donde aseguró que respondió a las preguntas formuladas por una agente del Ministerio Público Federal y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades mexicanas durante el desarrollo del proceso.

“Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, expresó el mandatario estatal, quien recientemente solicitó licencia temporal de su cargo mientras avanzan las investigaciones.

Las diligencias forman parte de la respuesta de la FGR a una acusación presentada el pasado 29 de abril por fiscales del Distrito Sur de Nueva York, quienes señalan a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por supuestos vínculos con facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente con el grupo conocido como Los Chapitos.

A la opinión pública:



Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal.



Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 26, 2026

Funcionarios de Sinaloa bajo investigación

Además de Rocha Moya, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que también fueron llamados a declarar el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Las autoridades estadounidenses sostienen que varios funcionarios habrían brindado protección política, información confidencial y apoyo institucional a líderes del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos. Entre los señalamientos se incluyen conspiración para importar narcóticos hacia Estados Unidos, así como posesión y tráfico de armamento de alto poder.

También compareció ante la FGR el vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, quien negó cualquier vínculo con organizaciones criminales y afirmó que acudió en cumplimiento de la citación federal.

“Confiamos en las instituciones, en el trabajo de las investigaciones y en el esclarecimiento”, declaró Castro Saavedra a medios locales tras abandonar las instalaciones de la Fiscalía en Culiacán.

Hasta ahora, tanto Rocha Moya como los demás funcionarios mencionados han rechazado las acusaciones formuladas en Estados Unidos.

Estados Unidos puede solicitar a México coadyuvar en la investigación de la @FGRMexico a @rochamoya_ y otros, con base en el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua.



Sí @Claudiashein cree que con que la #FGR “investigue” a Rocha Moya y demás, ya los libró de la justicia… pic.twitter.com/gFAswadNgX — Frente Cívico Nacional (@FCN_mx) May 26, 2026

Sheinbaum descarta imputaciones formales en México

Durante su conferencia matutina del lunes, Sheinbaum aclaró que las comparecencias ante la FGR no representan imputaciones formales en territorio mexicano, sino entrevistas ministeriales destinadas a integrar información dentro de la carpeta de investigación.

“Por lo que nos ha dicho la Fiscalía, no hay imputación a nadie, sino sencillamente entrevistas”, afirmó la mandataria.

Rocha Moya también defendió públicamente al sistema judicial mexicano y aseguró confiar en las instituciones nacionales. En su mensaje, respaldó además las reformas impulsadas por la llamada Cuarta Transformación, el movimiento político iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El caso ha provocado una fuerte atención política tanto en México como en Estados Unidos debido a la relevancia de los funcionarios señalados y al impacto que podría tener en la relación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

De acuerdo con reportes difundidos por medios mexicanos, algunas instituciones financieras habrían congelado cuentas vinculadas a personas investigadas para evitar posibles sanciones internacionales derivadas de las acusaciones estadounidenses. Sin embargo, las autoridades mexicanas no han confirmado públicamente medidas judiciales adicionales contra Rocha Moya o los demás implicados.

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