Fiscalía de México cita a gobernador con licencia, Rubén Rocha, acusado de narcotráfico por EE.UU.

La fiscalía general de México informó que citó a declarar al gobernador del norteño estado de Sinaloa, acusado por Estados Unidos por narcotráfico.

Rubén Rocha Moya, de 76 años, que pertenece al partido de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, fue señalado a finales de abril por la justicia estadounidense de tener vínculos con el cártel de Sinaloa, tras lo cual el gobernador pidió licencia.

La dependencia llamó a declarar a otros nueve funcionarios de Sinaloa a quienes Estados Unidos acusó de narcotráfico junto con Rocha Moya.

La fiscalía dijo en un comunicado que busca avanzar “con seriedad y exhaustividad” en la indagatoria sobre Rocha Moya. Sin embargo, la entidad no detalló fechas de comparecencia, calidad procesal de Rocha Moya y los otros citados ni si las entrevistas derivarán en nuevas diligencias.

Sheinbaum ha insistido en que Estados Unidos presente pruebas contra Rocha Moya. También ha dicho que su gobierno no protegerá a ningún político que tenga vínculos con el crimen organizado.

“Si hay pruebas, que la fiscalía actúe”, dijo la mandataria.

El diario local Milenio reportó que “Rocha Moya reapareció en redes sociales para informar públicamente que recibió un citatorio para comparecer ante la Fiscalía”.

La citación ocurre después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció el 29 de abril una acusación contra Rocha Moya y otros nueve actuales o exfuncionarios y mandos de Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas.

Las acusaciones de Estados Unidos

El Departamento de Justicia estadounidense sostuvo que los acusados supuestamente conspiraron con líderes del cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

La lista difundida por el Departamento de Justicia incluye, además de Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázares, al exsecretario estatal Enrique Díaz Vega, a Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.

El cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos mexicanos de narcotráfico designados por Washington como organizaciones terroristas.

Según la fiscalía, también llamó a declarar a la gobernadora del norteño estado de Chihuahua, Maru Campos, por la muerte de dos agentes estadounidenses en su estado durante abril en un accidente carretero.

Los dos casos han tensado las relaciones entre México y la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de las negociaciones para la revisión del vital acuerdo comercial T-MEC, del que además forma parte Canadá.