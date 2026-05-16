México ya investiga a Rubén Rocha y habría ordenado bloquear sus cuentas bancarias

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y solicitó el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con él.

Asimismo, se congelaron las cuentas del senador Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, de acuerdo con fuentes federales citadas por medios como el semanario Proceso

La medida habría sido ejecutada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que notificó a diversas instituciones bancarias desde el pasado 6 de mayo sobre el congelamiento de recursos y suspensión de operaciones financieras.

Estas acciones derivan de investigaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, luego de las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros actores políticos de Sinaloa.

La investigación mexicana se desarrolla de manera paralela a los procesos abiertos en territorio estadounidense.

Fuentes consultadas por Proceso indicaron que la FGR fue quien pidió formalmente el bloqueo de cuentas como parte de las pesquisas financieras en curso.

Además de Rocha Moya e Inzunza, también se reportó el congelamiento de cuentas de familiares y colaboradores cercanos del mandatario con licencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que desconocía detalles sobre el eventual congelamiento de cuentas y reiteró que la UIF actúa de manera autónoma.

Mientras tanto, especialistas consultados por medios nacionales señalaron que los implicados pueden impugnar las medidas mediante recursos ante la propia UIF o juicios de amparo.

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