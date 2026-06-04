Ejército mexicano envía a 90 elementos de las Fuerzas Especiales a Sinaloa tras aumento de la violencia

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en Sinaloa como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y combatir las actividades de grupos delictivos en la entidad.

Los militares partieron el 3 de junio desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de una aeronave Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a la Base Aérea Militar de Culiacán.

Su incorporación busca reforzar las operaciones que actualmente realizan el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en el estado.

De acuerdo con información difundida por la Sedena, el despliegue forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y tiene como objetivo incrementar la presencia operativa en una de las entidades que ha enfrentado episodios de violencia vinculados a la disputa entre organizaciones criminales.

Fueron desplegados en #Sinaloa 90 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

El objetivo de la movilización será reforzar el despliegue operativo que mantiene la 9/a. Zona Militar en la entidad.#HeroesMexicanos pic.twitter.com/Yir7EQUVgY — Santiago Delta (@Santiagod181281) June 4, 2026

Las Fuerzas Especiales se sumarán a los trabajos coordinados de la Novena Zona Militar para realizar tareas de vigilancia, reconocimiento y acciones orientadas a inhibir actividades ilícitas en la región. Las autoridades federales señalaron que el refuerzo permitirá fortalecer las capacidades de respuesta y mantener las operaciones de seguridad en distintos municipios sinaloenses.

El envío de tropas ocurre en un contexto de intensificación de los operativos federales contra grupos del crimen organizado en Sinaloa.

En días recientes, autoridades federales informaron sobre la captura de objetivos considerados prioritarios vinculados con facciones del Cártel de Sinaloa, como Gabriel “N”, alias “El 80” o “Gabito”, identificado como operador de Los Chapitos en el sur de la entidad.

Con este nuevo despliegue, el Gobierno federal busca reforzar la presencia institucional y contribuir a la recuperación de condiciones de seguridad para la población sinaloense, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

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