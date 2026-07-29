Capturan a “El 20”, jefe regional del Cártel de Sinaloa ligado al ataque donde murieron 5 militares

Un operativo implementado por fuerzas federales en Mazatlán, Sinaloa, derivó en la captura de Adrián “N”, alias “El 20”, identificado como jefe regional del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Gabinete de Seguridad, el detenido es señalado por su participación en ataques contra elementos del Ejército durante los operativos para capturar a Ovidio Guzmán en 2019 y 2023.

Además, era considerado responsable de coordinar actividades delictivas en la región sur de Sinaloa, con presencia en Mazatlán, Villa Unión, El Rosario, Concordia, El Palmito y comunidades aledañas.

Las autoridades lo relacionan con las agresiones armadas registradas durante el llamado “Culiacanazo” de octubre de 2019, así como con los hechos violentos ocurridos en enero de 2023, cuando fue recapturado Ovidio Guzmán López.

También es señalado por su participación en un ataque contra militares en el que murieron cinco elementos del Ejército.

Según los reportes oficiales, “El 20” operaba como jefe regional del grupo criminal en el sur de Sinaloa, donde coordinaba células armadas, actividades de seguridad para la organización y acciones de confrontación contra fuerzas federales.

Al momento de su detención le incautaron 2 ametralladoras calibre 7.62 mm, 4 armas de fuego largas, 30 cargadores, 2,158 cartuchos, un vehículo y diverso equipo táctico.

Este arresto ocurre en medio de los operativos que mantienen las fuerzas federales en Sinaloa para debilitar las estructuras del crimen organizado y detener a objetivos considerados prioritarios por el Gobierno de México.

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