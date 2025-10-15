Aterriza de emergencia el avión donde viajaba el secretario de Guerra de EE.UU. tras reunión de la OTAN

El avión en el que iba a bordo el Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, realizó un aterrizaje no programado tras una grieta en el parabrisas.

El Pentágono confirmó que el Secretario de Guerra y todos los pasajeros están a salvo tras un aterrizaje de emergencia en Inglaterra.

Según informes, la aeronave realizó un aterrizaje no programado el miércoles por la tarde en el Reino Unido.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, anunció en redes sociales que, de regreso a EE.UU. tras la reunión de Ministros de Defensa de la OTAN, el avión de Hegseth realizó un aterrizaje no programado en el Reino Unido “debido a una grieta en el parabrisas”.

“Todo bien. Gracias a Dios”, escribió Hegseth en una publicación de X. “¡Continúen la misión!”, agregó.

All good. Thank God. Continue mission! https://t.co/kCMmfOvHLX — Pete Hegseth (@PeteHegseth) October 15, 2025

El Boeing descendió a 10,000 pies, una altitud de emergencia estándar, tras una posible despresurización de la cabina, según los datos de seguimiento del vuelo. Se desconoce la causa de la supuesta grieta en el parabrisas del avión.

Hace menos de un mes, el presidente Donald Trump y la primera dama tuvieron que trasladarse del Marine One a un helicóptero de apoyo después de que un problema hidráulico obligara a un aterrizaje no programado en un aeródromo local camino al aeropuerto de Stansted, en Inglaterra.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a la prensa el 18 de septiembre que el cambio se debió a un “problema hidráulico menor”, y el presidente y la primera dama abordaron sin problemas el helicóptero de apoyo.

