Veneno para ratas en frascos de comida para bebés provoca su retirada del mercado en Europa

Autoridades sanitarias de varios países de Europa Central ordenaron el retiro inmediato de alimentos para bebés de la marca HiPP tras detectarse la presencia de veneno para ratas en algunos frascos, en un caso que investigan como posible sabotaje criminal.

El hallazgo inicial se produjo en Austria durante el fin de semana, cuando un cliente reportó irregularidades en un frasco de puré de zanahoria con patata, destinado a bebés a partir de cinco meses. Análisis de laboratorio confirmaron la presencia de una sustancia tóxica, lo que activó una alerta sanitaria en la región.

La empresa alemana HiPP informó que los productos contaminados corresponden a envases de 190 gramos distribuidos principalmente en supermercados de la cadena SPAR. Como medida preventiva, la compañía y sus socios comerciales retiraron del mercado todos los tarros de comida infantil en Austria, así como en países vecinos donde también se detectaron muestras contaminadas.

The Dutch baby food and formula brand HiPP has recalled jars of baby food after one jar in Austria tested positive for rat poison. https://t.co/HUiUySQlCd — CBS News (@CBSNews) April 19, 2026

Sospechan sabotaje y amplían investigación

Las autoridades de Austria, Eslovaquia y la República Checa confirmaron que frascos adicionales dieron positivo a la toxina, mientras que Eslovenia inició un retiro preventivo de todos los productos de la marca en sus tiendas. La policía austriaca indicó que el caso se investiga como una “puesta en peligro intencionada al público”.

De acuerdo con los reportes oficiales, los envases alterados presentan señales específicas, como tapas dañadas o abiertas, ausencia del sello de seguridad y, en algunos casos, un olor inusual. También se identificó una etiqueta blanca con un círculo rojo en la base de los frascos sospechosos.

La ministra de Sanidad de Austria, Korinna Schumann, calificó el incidente como “profundamente inquietante” y exhortó a padres, guarderías y centros infantiles a extremar precauciones y evitar el consumo de estos productos. Asimismo, autoridades buscan un segundo frasco posiblemente contaminado que habría sido vendido en la región de Eisenstadt, cerca de la frontera con Hungría.

HiPP sostuvo que la contaminación no se originó en sus procesos de producción, sino que apunta a una manipulación externa en la cadena de distribución. La compañía advirtió que el consumo del producto podría ser potencialmente mortal.

Según la Agencia Austriaca para la Salud y la Seguridad Alimentaria, el veneno detectado podría contener bromadiolona, un compuesto que impide la coagulación sanguínea. La ingestión puede provocar síntomas como sangrado nasal, encías inflamadas, hematomas y presencia de sangre en las heces, los cuales podrían aparecer entre dos y cinco días después del consumo.

Las autoridades sanitarias recomendaron acudir de inmediato a servicios médicos en caso de sospecha de ingestión y pidieron a los consumidores devolver los productos adquiridos para recibir un reembolso. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar el origen y alcance de la contaminación.

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