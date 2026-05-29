Por la salud de tu hijo: si estás embarazada, aléjate de los disruptores endocrinos

Expertos del Grupo Disruptores Endocrinos de la SEEP-Grupo GEMASEEN de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) identificaron diez pautas para minimizar la exposición a sustancias químicas peligrosas. Estas incluyen evitar plásticos en contacto con alimentos, reducir el consumo de productos procesados y optar por utensilios de cocina seguros.

Estudios, liderados por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), indican una correlación entre la exposición prenatal a disruptores endocrinos y un riesgo elevado de desarrollar síndrome metabólico en la infancia y la adultez, recoge EFE.

El síndrome incluye factores como obesidad abdominal y resistencia a la insulina, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.

Factores asociados

El análisis involucró a 1,134 madres en seis países europeos, con muestras de sangre y orina recolectadas durante el embarazo. Posteriormente, se evaluó la salud metabólica de los hijos entre los 6 y 11 años, midiendo indicadores claves de salud.

Los investigadores encontraron que la exposición a ciertos contaminantes, como metales pesados y PFAS, incrementa el riesgo de síndrome metabólico. Se observó que el consumo de pescados grandes es la principal fuente de mercurio, un metal que afecta la salud metabólica.

Diferencias por sexo

Los resultados del estudio muestran diferencias significativas en el impacto de los disruptores endocrinos según el sexo de los niños.

Las niñas presentaron asociaciones más fuertes con PFAS y PCBs, mientras que los niños mostraron una mayor sensibilidad a los parabenos, evidenciando cómo estos compuestos afectan las hormonas sexuales esteroideas.

Los autores del estudio advierten sobre las implicaciones a largo plazo de la exposición prenatal a disruptores endocrinos. La evidencia sugiere que esta exposición podría ser un factor en el creciente índice de síndrome metabólico en la población, que afecta actualmente a una cuarta parte de los adultos.

10 recomendaciones para mujeres embarazadas o en lactancia

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición recomienda:

Evitar plásticos que estén en contacto con alimentos y bebidas , sobre todo si van a ser sometidos a calor. Utiliza utensilios y recipientes de vidrio, cerámica, acero o madera.

, sobre todo si van a ser sometidos a calor. Utiliza utensilios y recipientes de vidrio, cerámica, acero o madera. Reducir el consumo de alimentos procesados, ultraprocesados y enlatados . Prefiere alimentos frescos, de temporada y de proximidad.

. Prefiere alimentos frescos, de temporada y de proximidad. Evita el consumo de pescados con gran tamaño , por el alto contenido de contaminantes persistentes como mercurio y PCBs.

, por el alto contenido de contaminantes persistentes como mercurio y PCBs. Bebe agua del grifo si es de buena calidad. En su defecto, recurre al uso de un filtro homologado o al embotellado de vidrio.

si es de buena calidad. En su defecto, recurre al uso de un o al Mantén la casa sin ambientadores ni pesticidas . Ventila y limpia el polvo a menudo con agua o aspirando.

. Ventila y limpia el polvo a menudo con agua o aspirando. Utiliza productos de higiene y cosmética libres de parabenos, triclosán, benzofenonas y siliconas D4 y D5.

En caso de sobrepeso u obesidad, es mejor bajar de peso antes del embarazo y no durante, ya que en la grasa corporal se acumulan muchos contaminantes tóxicos.

y no durante, ya que en la grasa corporal se acumulan muchos contaminantes tóxicos. Usa tejidos no sintéticos , como el poliéster, y poco tratados , como el algodón. Lava la ropa nueva antes de usarla.

, como el poliéster, , como el algodón. Lava la ropa nueva antes de usarla. Reduce la exposición a pinturas, aerosoles y tintes para el cabello .

. Compra juguetes sin perfume y evita los juguetes de plástico.

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