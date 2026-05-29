Lo que puede revelar la sangre de la menstruación sobre la salud de las mujeres

Startups como NextGen Jane están desarrollando pruebas menos invasivas y más eficaces que prometen diagnosticar condiciones como la endometriosis a través de análisis de sangre menstrual. La experiencia de Emma Backlund, relatada en BBC Mundo, ilustra el sufrimiento crónico de muchas mujeres debido a diagnósticos tardíos que pueden demorar entre cinco y 12 años.

NextGen Jane le pidió a Backlund la sangre de su menstruación en 2023, quien guardó sin dudar 8 tampones de un ciclo menstrual y los envió por correo al laboratorio de la empresa en Oakland, California.

Backlund tardó 13 años en descubrir que tenía endometriosis, un trastorno crónico y debilitante en el que el tejido que recubre el útero comienza a crecer fuera de él, reseñó la BBC. La endometriosis suele, por lo general, tardar entre 5 y 12 años en obtener un diagnóstico.

Lo que no puede saltarse es la confirmación mediante una laparoscopia, un procedimiento médico en el que se inserta una pequeña cámara en la cavidad pélvica, señaló Ridhi Tariyal, cofundador y director ejecutivo de NextGen Jane.

La endometriosis causa que 190 millones de personas en todo el mundo -una décima parte de las mujeres en edad reproductiva- sufran menstruaciones abundantes, dolor pélvico insoportable, problemas de vejiga o intestino e incluso infertilidad.

Sangre menstrual

Un fluido complejo: La sangre menstrual está compuesta no solo de sangre, sino también de proteínas, hormonas y otros componentes que ofrecen información esencial sobre la salud reproductiva.

“Se obtiene acceso a tipos de células y otras características moleculares que no es posible con sangre completa, saliva ni otros tipos de muestras”, afirma Tariyal.

Investigación en curso: Los estudios han comenzado a identificar biomarcadores específicos en la sangre menstrual que podrían ayudar a detectar no solo la endometriosis, sino también otras afecciones graves.

La prueba de NextGen Jane “es básicamente una biopsia natural que proporciona información sobre los órganos reproductivos”.

Kit de prueba de Next Jane. Crédito: NextGen Jane, vía BBC | Cortesía

Más allá de la endometriosis

La sangre menstrual podría usarse para detectar enfermedades inmunitarias y metabólicas, como problemas tiroideos y diabetes.

Compañías como Qvin están a la vanguardia, introduciendo productos que facilitan el análisis de salud en función de la sangre menstrual.

“El efluente menstrual es muy valioso para comprender la salud uterina, a la que no tenemos acceso de otra manera”, destaca Christine Metz, bióloga reproductiva de los Institutos Feinstein para la Investigación Médica de Northwell Health, en Estados Unidos. “Es una muestra biológica muy singular”.

Retos y oportunidades

El tabú de la menstruación ha limitado la cantidad de investigación dedicada a este tema crucial para la salud femenina.

Con la creciente atención y financiación para la investigación sobre la salud de la mujer, se anticipa una transformación que podría llevar a una mejor comprensión y tratamiento de las condiciones que afectan a millones de mujeres.

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