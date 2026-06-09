Adultos no deberían consumir más de una bebida alcohólica al día, recomiendan nuevas directrices dietéticas

Un reciente estudio sugiere limitar el consumo de alcohol a una bebida diaria, contrastando con las directrices previas que permitían hasta dos bebidas para hombres. La publicación resalta la necesidad de una guía más concreta para los estadounidenses.

Los científicos que elaboraron el estudio, publicado en Journal of Studies on Alcohol and Drugs, examinaron 56 revisiones sistemáticas sobre el alcohol y la salud Los hallazgos revelan un aumento significativo en el riesgo de mortalidad relacionado con el consumo excesivo de alcohol.

Los datos indican que un consumo superior a 6.5 bebidas semanales para hombres y más de 7 para mujeres incrementa el riesgo de enfermedades y lesiones. A partir de 14 bebidas semanales, el riesgo de mortalidad se eleva a 1 en 25.

“Una de cada 25 personas corre un riesgo muy alto”, afirmó Jürgen Rehm, científico sénior del Centro para la Adicción y la Salud Mental de la Universidad de Toronto y coautor del artículo, recogió NBC News.

Aclara Priscilla Martinez-Matyszczyk, otra de las autoras del nuevo estudio y subdirectora científica del Grupo de Investigación sobre el Alcohol del Instituto de Salud Pública, que el estudio no analizó la mortalidad por todas las causas, sino que examinó la mortalidad específicamente atribuida al alcohol para evitar factores de confusión, refiere Associated Press (AP).

Desacuerdo con las políticas anteriores

El estudio ha puesto de relieve las diferencias con las guías anteriores, incluyendo las de la administración Trump, que ofrecían recomendaciones menos precisas. A pesar de que la administración Biden publicó un informe de científicos en 2025, sus hallazgos no se aplicaron.

La opinión de varios expertos subraya que la percepción de que el alcohol es beneficioso para la salud es un mito. La Asociación Americana contra el Cáncer sugiere que lo ideal es evitar el alcohol por completo, especialmente para quienes están en riesgo elevado de cáncer.

Si bien los hallazgos son sobre patrones poblacionales, se enfatiza la importancia de que cada individuo evalúe su riesgo personal. La decisión sobre el consumo de alcohol debe ser tomada con conciencia de la historia familiar y los riesgos asociados.

Riesgos asociados al consumo de alcohol

El consumo de alcohol presenta riesgos específicos que varían sustancialmente según el grupo de edad, ya que el cuerpo y el cerebro responden de manera diferente en cada etapa de la vida.

Niños y adolescentes (menores de 18 años)

Este grupo es el más vulnerable debido al desarrollo cerebral incompleto:

Daño cerebral permanente . El cerebro solo alcanza su máximo desarrollo hacia los 21 años; el alcohol afecta la memoria, atención y pensamiento, causando bajo rendimiento escolar.

. El cerebro solo alcanza su máximo desarrollo hacia los 21 años; el alcohol afecta la memoria, atención y pensamiento, causando bajo rendimiento escolar. Mayor probabilidad de dependencia . Quienes comienzan antes de los 15 años tienen hasta 10 veces más probabilidad de desarrollar alcoholismo en la adultez.

. Quienes comienzan antes de los 15 años tienen hasta 10 veces más probabilidad de desarrollar alcoholismo en la adultez. Accidentes y violencia . Mayor riesgo de accidentes automovilísticos, caídas, ahogamiento, suicidio, homicidio y ser víctima de delitos violentos.

. Mayor riesgo de accidentes automovilísticos, caídas, ahogamiento, suicidio, homicidio y ser víctima de delitos violentos. Comportamientos sexuales peligrosos . Aumenta el riesgo de infecciones de transmisión sexual, embarazo no deseado y agresión sexual.

. Aumenta el riesgo de infecciones de transmisión sexual, embarazo no deseado y agresión sexual. Problemas de salud mental . Incrementa el riesgo de depresión, ansiedad, baja autoestima, agresividad y conductas oposicionistas.

. Incrementa el riesgo de depresión, ansiedad, baja autoestima, agresividad y conductas oposicionistas. Intoxicación rápida. Pueden morir con solo 4-5 tragos en 2 horas debido a su menor tamaño corporal.

Adultos jóvenes (18 a 25 años)

Consumo más prevalente . Este grupo tiene las tasas más altas de consumo intensivo y episodios de borrachera.

. Este grupo tiene las tasas más altas de consumo intensivo y episodios de borrachera. Riesgos de seguridad . Mayor probabilidad de accidentes automovilísticos, accidentes domésticos y situaciones de violencia.

. Mayor probabilidad de accidentes automovilísticos, accidentes domésticos y situaciones de violencia. Decisiones peligrosas. El alcohol lleva a tomar decisiones que causan daño, incluyendo comportamientos sexuales sin protección.

Adultos de mediana edad (26 a 54 años)

Enfermedades crónicas . El consumo prolongado puede causar cáncer, daños al hígado, trastornos del sistema inmunológico y daños cerebrales.

. El consumo prolongado puede causar cáncer, daños al hígado, trastornos del sistema inmunológico y daños cerebrales. Enfermedades no transmisibles . Asociado con enfermedades hepáticas, cardiovasculares y otros problemas de salud.

. Asociado con enfermedades hepáticas, cardiovasculares y otros problemas de salud. Condiciones empeoradas: Puede empeorar la presión arterial alta, la diabetes, las úlceras y los trastornos del estado de ánimo.

Adultos mayores (+55 años)

Caídas y fracturas . Los huesos más delgados se quiebran más fácilmente; la tasa de fracturas de cadera aumenta con el alcohol.

. Los huesos más delgados se quiebran más fácilmente; la tasa de fracturas de cadera aumenta con el alcohol. Sensibilidad aumentada . Sentirse “drogados o eufóricos” sin aumentar la cantidad de alcohol; las mujeres mayores son más sensibles que los hombres.

. Sentirse “drogados o eufóricos” sin aumentar la cantidad de alcohol; las mujeres mayores son más sensibles que los hombres. Confusión con Alzheimer . Olvido y confusión por alcohol pueden confundirse con enfermedad de Alzheimer.

. Olvido y confusión por alcohol pueden confundirse con enfermedad de Alzheimer. Interacciones con medicamentos . El alcohol dificulta que médicos identifiquen y traten problemas médicos; puede opacar señales de alerta de ataque al corazón.

. El alcohol dificulta que médicos identifiquen y traten problemas médicos; puede opacar señales de alerta de ataque al corazón. Accidentes de tránsito más graves. Conductores mayores ya tienen mayor riesgo natural; el alcohol aumenta estos riesgos y causa daños más graves en accidentes.

Riesgos generales

El alcohol es factor en 30% de suicidios, 40% de choques automovilísticos, 50% de ahogos y homicidios, y 60% de caídas.

Incluso una cantidad moderada puede causar accidentes de tránsito con lesiones o muerte.

El consumo está asociado con riesgo de enfermedades no transmisibles como enfermedades hepáticas y cardiovasculares.

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