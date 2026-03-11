Cómo saber si necesitas un filtro de agua en tu hogar

La mayoría del agua del grifo en Estados Unidos cumple con los estándares establecidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Según la Ley de Agua Potable Segura, más de 90 contaminantes se monitorean en los sistemas públicos, asegurando que el agua sea adecuada para el consumo humano.

A pesar de la alta calidad del agua del grifo, ha surgido un mercado de filtros de agua, que van desde modelos simples hasta sistemas complejos. Los expertos, sin embargo, advierten que muchos hogares no requieren un filtro exhaustivo. La decisión de adquirir uno debería basarse en la calidad local del agua y no en la tendencia, apuntan.

Las empresas de servicios públicos tratan el agua con desinfectantes como el cloro para eliminar los gérmenes dañinos antes de que llegue a los hogares, recoge Associated Press (AP).

“A menos que su salud esté afectada, haya recibido una notificación de su sistema de agua o haya una noticia creíble en los medios que diga que su agua no es potable, no debería sentir la necesidad de usar un filtro”, afirma Gregory Pierce, director del Laboratorio de Soluciones para el Derecho Humano al Agua de la Universidad de California en Los Ángeles.

Cómo evaluar la calidad del agua

Los informes de confianza del consumidor proporcionados por las empresas de servicios públicos son un primer paso esencial para evaluar la calidad del agua. Estos informes suelen estar disponibles en el sitio web de la ciudad o de la empresa de servicios públicos.

Los sistemas de agua generalmente solo son responsables del agua hasta que llega a una propiedad privada, lo que significa que la calidad del agua puede variar según el edificio, advierten.

Para mayor seguridad, los propietarios de viviendas pueden optar por kits de prueba que analicen contaminantes específicos, aunque esto implica un costo adicional.

Selección y eficiencia de los filtros

Al elegir un filtro, es importante considerar qué contaminantes se desean eliminar. Los filtros notificados por la NSF y el American National Standards Institute ofrecen información útil sobre sus capacidades, que incluyen 42 para problemas de sabor u olor, 53 para efectos sobre la salud y 401 para compuestos emergentes.

Los expertos sugieren que un filtro básico puede ser suficiente si el principal objetivo es mejorar el sabor del agua y no necesariamente su seguridad.

“No todos los filtros sirven para todo”, dijo a AP Sydney Evans, analista científico que dirigió un proyecto de pruebas de filtros de agua en el Grupo de Trabajo Ambiental. “E incluso si existiera un filtro que lo hiciera todo, quizá no lo necesites”.

Además, se debe prestar atención a la correcta instalación y mantenimiento del sistema elegido para garantizar su efectividad.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) afirma que los filtros pueden reducir los niveles de PFAS, y también de plomo, aunque a menudo este último supera la capacidad de los sistemas de filtración, por lo que nunca está de más el uso de estos dispositivos.

Criterios para decidir el tipo de filtro

Para elegir el filtro de agua más adecuado para tu hogar, evalúa primero la calidad específica del agua en tu zona, como contaminantes comunes (cloro, sedimentos, bacterias o metales pesados), y tus necesidades diarias de consumo.

Calidad del agua. Analiza el agua de tu fuente (municipal, pozo o cisterna) para identificar problemas como exceso de minerales, microorganismos o químicos; un test básico te guía al tipo correcto de filtro.

Tipos de filtros:

Carbón activado : Ideal para eliminar cloro, olores y sabores; económico para agua municipal.

: Ideal para eliminar cloro, olores y sabores; económico para agua municipal. Ósmosis inversa : Remueve hasta el 99% de impurezas, incluyendo sales y metales; perfecto si hay alta contaminación, pero genera desperdicio de agua.

: Remueve hasta el 99% de impurezas, incluyendo sales y metales; perfecto si hay alta contaminación, pero genera desperdicio de agua. Ultrafiltración o microfiltros : Bloquean bacterias y parásitos sin químicos; buena opción para agua turbia o con microbios.

: Bloquean bacterias y parásitos sin químicos; buena opción para agua turbia o con microbios. UV o desinfección: Mata virus y bacterias con luz; úsalo como complemento si hay riesgos biológicos.

Capacidad y uso. Considera el tamaño de tu familia y el flujo diario; elige sistemas de punto de uso (bajo tarja) para beber/cocinar o de punto de entrada para toda la casa. Para hogares grandes, prioriza modelos con alta producción (ej. 3,000 L/día).

Costo y mantenimiento. Evalúa precio inicial, recambio de filtros (cada 6-12 meses) y consumo energético; filtros simples son más baratos, pero ósmosis requiere más inversión. Revisa certificaciones como NSF para eficacia probada.

Instalación y opiniones. Verifica facilidad de instalación (grifo, jarra o profesional) y reseñas de usuarios para durabilidad real. Opta por sistemas resistentes a variaciones de presión.

También te puede interesar:

· Gastos de suministros y servicios esenciales que no cubre el programa de atención médica Medicare

· Medi-Cal en California: servicios cubiertos y exclusiones

· Cómo acceder a salud gratuita para latinos en California