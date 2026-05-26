GKN Aerospace pagó en 2025 multa de $900,000 por infracciones ambientales

La empresa GKN Aerospace, propietaria del tanque de productos químicos que ocasionó la crisis en Garden Grove y provocó la evacuación de 50,000 personas el fin de semana, pagó recientemente una multa por más de $900,000 dólares por una infracción relacionada con la calidad del aire.

GKN Aerospace trabaja con productos químicos altamente tóxicos, como el metacrilato de metilo, que estuvo a punto de provocar la explosión de un depósito debido al incremento de temperatura en su interior.

Los materiales se utilizan en la fabricación de cabinas, ventanas y otras piezas de aviones, que deben resistir temperaturas extremas, por lo que GKN Aerospace está sujeta a una estricta regulación por parte de agencias locales, estatales y federales. Por lo tanto, son habituales las inspecciones.

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Las infracciones que se resolvieron el año pasado son consecuencia de una inspección que se llevó a cabo en 2020.

GKN Aerospace tuvo un acuerdo con el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (AQMD), una agencia estatal, en el que se estableció en noviembre de 2020 que la empresa infringió las regulaciones ambientales.

La inspección determinó que los productos químicos utilizados excedían los límites permitidos en los permisos y que GKN Aerospace permitió otras emisiones químicas que superaban los límites legales.

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GKN Aerospace también fue sancionada por no mantener registros completos y por no obtener los permisos necesarios para ciertos equipos y procedimientos.

Según el acuerdo, GKN Aerospace no admitió ninguna irregularidad, pero tampoco impugnó las infracciones por las que fue multada.

A principios de 2025, la empresa instalada en el condado de Orange acordó el pago de $909,935.95 dólares al AQMD por las infracciones.

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De acuerdo con inspecciones más recientes, la empresa especializada en productos aeronáuticos cumple con otras regulaciones.

GKN Aerospace debe informar sobre el uso y transporte de materiales peligrosos, tanto a la agencia estatal de sustancias tóxicas como a las autoridades federales, por lo que los organismos de seguridad conocían los tipos de productos químicos que se almacenan en Garden Grove.

No se tiene claro si alguna de las infracciones que se encontraron en 2020 tuviera alguna relación con el metacrilato de metilo, implicada en la emergencia de este fin de semana, ya que el producto químico no se menciona en los documentos judiciales.

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Personal de la AQMD como de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) han estado en las instalaciones de Garden Grove durante los días recientes para tomar muestras sobre la calidad del aire y verificar que no se liberen sustancias peligrosas mientras se controla la situación con el tanque.

Autoridades locales aseguraron que se llevará a cabo una inspección exhaustiva de todas las actividades en GKN Aerospace antes de permitir que se reanuden sus labores de producción.

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