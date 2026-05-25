Levantan órdenes de evacuación para miles de residentes en el condado de Orange

Miles de residentes de Garden Grove recibieron la autorización para regresar a sus hogares después de que las autoridades del condado de Orange anunciaron la reducción de la zona en la que permanece activa la restricción por el riesgo de explosión de un tanque con una sustancia química tóxica.

De acuerdo con el jefe del Departamento de Policía de Garden Grove, Amir El-Farra, la zona bajo la orden de evacuación afecta a unos 16,000 residentes, de los 50,000 que tuvieron que abandonar sus hogares desde el jueves 21 de mayo.

***UPDATED INCIDENT MAP***



Effective as of Monday, May 25 at 6pm, the red shaded area represents the newest evacuation zone, while the red outline represents the previous evacuation zone. pic.twitter.com/6PzEZIhXi4 — OCFA (@OCFireAuthority) May 26, 2026

La zona incluye Orangewood Avenue al norte, Dale Street al este, Knott Street al oeste y Garden Grove Boulevard al sur.

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Además, se anunció que se restablece el flujo de tráfico en Garden Grove Boulevard en ambas direcciones, mientras que permanecen abiertas las rampas de entrada y salida de la Autopista 22.

La Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA) informó que la nueva zona bajo la orden de evacuación entró en vigor a partir de las 6:00 p.m. de este lunes 25 de mayo.

Los funcionarios del condado de Orange actualizaron las restricciones en la ciudad de Garden Grove después de que la mañana de este lunes confirmaron que se eliminaba el riesgo de explosión del tanque afectado en las instalaciones de GKN Aerospace.

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Sin embargo, OCFA advirtió que todavía existía un riesgo para la seguridad de la comunidad.

Residentes que viven en la nueva zona delimitada pueden seguir en los refugios para personas evacuadas. Crédito: Jill Connelly | AP

Desde el 21 de mayo se reportó una falla en el tanque de 36,000 galones de capacidad, que elevó la temperatura a 100 grados, lo que hizo temer que pudiera ocurrir una explosión o el derrame de 7,000 gaones de metacrilato de metilo, una sustancia altamente tóxica e inflamable.

Debido al riesgo, la OCFA emitió las órdenes de evacuación para unos 50,000 residentes de Garden Grove y ciertas comunidades cercanas, quienes tuvieron que abandonar sus casas y trasladarse a centros de refugio.

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Los bomberos laboraron durante todo el fin de semana para lanzar agua en los esfuerzos por reducir la temperatura del depósito de la sustancia química.

El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió la mañana del sábado el estado de emergencia en el condado de Orange para facilitar los recursos estatales en apoyo a la crisis en Garden Grove.

La mañana de este lunes, la oficina del gobernador Newsom informó que el presidente Donald Trump autorizó la solicitud de California para que emitiera el estado de emergencia federal, lo que permitió la ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

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Los refugios para los residentes afectados permanecen abiertos para las personas que viven en la zona de evacuación reducida anunciada la tarde de este lunes.

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