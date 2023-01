Ana Jurka le responde a Alicia Machado: “Yo no quiero que me represente una cabeza hueca”

“Yo no quiero que me represente una cabeza hueca”… Así de clara y segura fue parte de la respuesta que le dio Ana Jurka en ‘En Casa con Telemundo’ a Alicia Machado, luego de que presentaran un fragmento de un Live que dio la ex Miss Universo, asegurando que prefiere que le digan linda antes que inteligente.

Dentro de llamado segmento ‘Like o No Like’ que tiene el show éxito de las tardes de Telemundo, los presentadores debían dar su veredicto sobre lo que dijo Machado en un Live que hizo, para hablar de toda la polémica en derredor de Miss Universo.

¿Qué dijo Alicia?

“La presión que hay ahorita para convertirnos en eruditos entonces bellísimas, preciosísimas, divinísimas, cultísimas, preparadísimas, pero solas… Yo prefiero que me digan, ¡qué bonitas nalgas tengo!, ¡qué bonitas piernas tengo!... Un hombre bien bello que me diga: ‘¡qué guapa estás Machado!’ a ‘¡Ay qué inteligente eres Machado!’“.

Este fue el fragmento del Live que presentaron dentro de ‘En Casa con Telemundo’. Algo que le hizo hervir la sangre e Jurka, quien no dudó en darle un ‘No Like’, y lo basó con la siguiente explicación.

“Darle una corona a una mujer porque además de bella destaca por su inteligencia, y estar mejor preparada que el resto, es una luz al final del túnel que ha roto millones de sueños, y ha agregado más inseguridades y traumas que empoderamientos”, comenzó diciendo Ana y siguió…

“La ganadora del Miss Universo, se supone, debe representar a todas las mujeres alrededor del planeta para crear conciencia de problemas, entre muchas otras tareas. Yo no quiero que me represente una cabeza hueca elegida porque es linda, yo quiero que me represente una mujer que sea tan o más inteligente y preparada que yo. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, no soy fan de los concursos de belleza, va en contra de todo lo que yo creo que es el empoderamiento femenino, pero en esta ocasión cuando vi a la ganadora, y vi sus respuesta, me dio satisfacción y ojalá el concurso siga evolucionando”, concluyó Jurka.

Recordemos que, con una nueva administración, este último Miss Universo despertó la controversia, en especial entre los latinos, cuando se eligió como ganadora a Miss USA, R’Bonney Gabriel.

Alicia Machado critica las exigencias de Miss Universo, y dice que prefiere ser reconocida por su belleza que por inteligente. Sin embargo, hubo quienes destacaron la lucha y la inteligencia de la nueva reina por encima de la belleza exterior, que también la tiene.

MIRA AQUÍ LO QUE LA RESPUESTA DE ANA JURKA A ALICIA MACHADO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

-Miss Estados Unidos, R’Bonney Gabriel, es coronada Miss Universo 2023

-Alicia Machado critica las exigencias de Miss Universo y dice que prefiere ser reconocida por su belleza que por inteligente

-María Celeste Arrarás indignada con el resultado de Miss Universo: “Debe ganar la más bella y en esta ocasión ese no fue el caso”