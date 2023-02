Myrka Dellanos habla de su show en la radio cristiana “Vida Unida” y de su incondicional amor a Dios

Exclusiva

La estrella de Telemundo, Myrka Dellanos, conversó con La Opinión en exclusiva sobre el proyecto que viene realizando desde noviembre del 2022. Un show que sale por la red de radio cristiana Vida Unida en Español. Muy diferente a lo que la conductora de La Mesa Caliente nos tiene acostumbrados, comparte con sus oyentes el camino de la fe y el mensaje de Jesús dentro de la comunidad cristiana latina.

Sorprendentemente para algunos, la periodista cubana Myrka Dellanos es una mujer con una vida espiritual muy marcada y estudiada. Según contó en la amena entrevista, para la presentadora de Telemundo es sumamente gratificante trabajar en algo que: “Es ella”. A diario su día comienza conversando con Jesús y asegura que eso llena a las personas de un amor inimaginable. Mismo que comparte todos los días en “Myrka en La Mañana”. View this post on Instagram A post shared by 🎶 Vida Unida💜 (@vidaunidaradio)

Dellanos aprovechó también de dar algunos tips para todos los que quieran tener una vida llena de fe. Confesó que está soltera y que, de compartir vida en este momento con alguien, tendría que ser alguien que profese y viva a través del amor a Jesús. “Es como decir que tú quieres casarte o estar con alguien que no ame a tu hijo o que no ame a tu madre. No va a funcionar eventualmente…. No vas a poder tener la intimidad de esa persona. Esa es una clave parte de mi vida…” View this post on Instagram A post shared by 🎶 Vida Unida💜 (@vidaunidaradio)

y te diga que tú quieres estar con alguien que no quere a tu hijo, que no tiene a tu madre. No estuviese con alguien que no lo comparta. Es como que te digan que no quieren a tu hijo. La fe también es intimidad y si la vas a compartir debe ser con alguien como tú”, agregó la ex pareja de Luis Miguel. View this post on Instagram A post shared by MYRKA DELLANOS (@myrkadellanos)

En “Myrka En La Mañana” cuenta vivencias, aclara dudas desde su amor más profundo a El Señor y toca temas cotidianos que requieran discusión. Tendrá reconocidas personalidades dentro de la comunidad cristiana y por supuesto, músicos. A través de 91.7FM KHVU/Houston de Vida Unida la mamá de Alexa Dellanos llega a muchos otros rincones de los Estados Unidos. Además, la audiencia online sigue creciendo y la aplicación gratuita de Vida Unida no deja de sumar nuevas descargas diarias. View this post on Instagram A post shared by 🎶 Vida Unida💜 (@vidaunidaradio)

La radio también ha expandido su alcance al sumar a 90.9 FM. La misión es mantener a su audiencia unida a Dios durante 24 horas todos los días a través de contenido hecho para la comunidad cristiana: música que edifica vidas, una línea telefónica y virtual de petición de oración, enseñanzas de la Biblia, devocionales diarios, conversaciones motivacionales, entrevistas con invitados y más. View this post on Instagram A post shared by 🎶 Vida Unida💜 (@vidaunidaradio)

