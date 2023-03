Osmel Sousa está en peligro de eliminación en ‘La Casa de los Famosos’: “Yo no me puedo ir”

El “Zar de la Belleza”, Osmel Sousa, se ha convertido en uno de los personajes más queridos por la audiencia de la tercera temporada de La Casa de los Famosos. Esta semana, por primera vez, está entre los nominados para salir del reality show.

En redes sociales causó sorpresa la decisión. La sentencia de Osmel Sousa es junto a Paty Navidad, Madison Anderson, José Rodríguez, Pepe Gámez y Arturo Carmona.

En el perfil de Instagram del experto en concursos de belleza, fue colgado un video de él enviando un contundente mensaje a sus fanáticos para que voten por él y no lo eliminen de la casa.

“Señores, estoy amenazado, pero yo no me puedo ir todavía, así que ya saben lo que tienen que hacer. Por favor, apóyenme”, pide Osmel Sousa.

Los internautas que lo respaldan han reaccionado a la publicación que ya cuenta más de 32 mil ‘likes’ y muchos unos ocho mil comentarios, estos últimos que fueron desactivados la tarde de este viernes.

Entre los mensajes que le dejaron al cubano resaltó el de la exmiss universo, Alicia Machado, que le escribió: “Pero obvio! ¡Tú no te vas! Aquí estamos apoyándote y sé que mi ejército #ejércitomachado también”.

Había amenazado con irse de la casa

Hace unos días, en ‘La Casa de los Famosos’, Osmel Sousa se quejó frente a una cámara porque no había recibido el apoyo del público y que el resto de las participantes sí. Explicó que, todas las estrellas del reality show habían escuchado a carros pasar cerca del lugar con consignas de apoyo y él todavía no lo había experimentado.

“Óyeme esto que les voy a decir: estoy indignado porque no puede ser que todos los días pasen por aquí carros con altavoces dándole mensajes de apoyo a todos los candidatos de esta casa menos a mí. ¿Qué es eso? Como esta semana no pase un carro diciéndome cosas me voy de aquí, porque yo no vine a ser segundón”, sentenció en ese momento.

La esperada visita a las afueras de la casa ocurrió esta semana, seguidores de Osmel pasaron en un carro con un parlante le echándole porras al ‘Zar de la Belleza’. View this post on Instagram A post shared by Fans Osmel Sousa G10 (@fansosmelsousa)

Ahora sus fanáticos deben votar para poder garantizar la permanencia en el programa. Durante el desarrollo de las semanas de programa, se le ha visto a Osmel Sousa revelando su lado más humano, incluso ha llorado relatando lo dura que fue su infancia.

