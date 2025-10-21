Osmel Sousa sobre el reinado de Dayanara Torres: “Ganó por gracia del Espíritu Santo”

Vaya revuelo se generó en redes sociales luego de que el denominado ‘Zar de la belleza’, Osmel Sousa, compartiera su opinión sobre el reinado de Dayanara Torres en Miss Universo 1993. Y es que, según sus palabras, la corona le pertenecía a alguien más.

Con la personalidad frontal que lo caracteriza, el ex participante de “La Casa de los Famosos” afirmó que dicha edición del certamen de belleza no debió tener como ganadora a la representante de Puerto Rico, pero sí a otra latinoamericana.

“Me cae muy bien, pero le tengo cierta cosita porque el año que ella fue Miss Universe ganó por obra y gracia del Espíritu Santo“, declaró en entrevista con Gabriel Coronel para el segmento El Horno de En Casa con Telemundo.

Al ser cuestionado sobre la identidad de la concursante que, según su opinión, debía haberse llevado la corona, Osmel Sousa fue claro: “La ganadora era Venezuela (…) En dos lectores que estaban en el jurado, los aparatitos con los números, esos dos personajes simplemente cuando salió Venezuela no pulsaron el aparatico. No pusieron ni cero, ni uno, ni tres, nada”, dijo sobre la razón de su derrota.

Pero, ¿quién es la reina de belleza a la que Osmel Sousa habría dado el triunfo? Se trata de nada más y nada menos que Milka Chulina, quien terminó obteniendo el puesto de segunda finalista, detrás de la colombiana Paula Andrea Betancourt.

El experto en certámenes de belleza también habló sobre la polémica que en su momento protagonizó con la ex Miss Universo Zuleyka Rivera, por un presunto comentario en el que la señaló de haber “ido al mismo cirujano que Michael Jackson para arreglarse la nariz”.

Si bien el venezolano aseguró que volver a compartir escena con la puertorriqueña fue muy incómodo, reconoció que su legado dentro de Miss Universo es muy importante: “Fue una gran reina”, expresó el famoso.

