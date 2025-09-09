Dayanara Torres revela qué hizo con el anillo de compromiso que le dio Marc Anthony

A poco más de dos décadas de haber puesto fin a su historia de amor con Marc Anthony, la reina de belleza Dayanara Torres hizo una inesperada confesión con respecto a la joya que alguna vez simbolizó su compromiso. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante su reciente paso por el programa “El Gordo y la Flaca” que la ex Miss Universo de origen puertorriqueño confesó a Lili Estefan que no solo conserva el anillo de compromiso que le obsequió el cantante, ¡aún lo lleva consigo!

“Deja ver… el primero no sé, el segundo lo tengo, el tercero lo tengo guardado”, detalló ante las cámaras del programa.

Sin embargo, no mantiene esta joya de la manera tradicional. Y es que de acuerdo con Dayanara Torres, la pieza ahora reside en su muñeca en forma de un lujoso reloj de diamantes.

“El segundo, que fue el de Marc, cuando escribí mi libro y yo lo dije en mi libro “Casada Conmigo (Como Triunfé Después del Divorcio)” que lo convertí en este. Es mi engagement ring, este es mi anillo de compromiso para mí, lo cambié y lo hice un reloj“, dijo mientras mostraba dicho reloj.

En medio de los halagos que recibió por parte de Lili Estefan, la famosa de 50 años reiteró que para ella representa una prueba física del amor más importante de su vida: el propio. “Me recuerda que el compromiso que tengo conmigo misma”, explicó.

Dayanara Torres y su secreto de belleza

Cabe recalcar que esta no es la primera vez durante las últimas semanas que Dayanara Torres se vuelve el tema de conversación. Recordemos que hace unos días compartió una mirada inédita a través de redes sociales de uno de sus secretos de belleza para una figura torneada a sus 50 años de edad.

A pesar de que este hecho le valió para convertirse en el blanco de opiniones divididas, la estrella de la pantalla chica dejó claro que no le importa el qué dirán. Fue por medio de un breve video publicado desde su cuenta oficial de Instagram que la ex Miss Universo presentó a detalle el procedimiento estético que se realiza de manera regular para una piel firme en el área de abdomen y glúteos.

Se trata de masajes reductores bajo la técnica ‘Maderoterapia’, que se basa en la utilización de instrumentos de madera rústicos y tiene como finalidad mejorar la circulación sanguínea y combatir la retención de líquidos.

Seguir leyendo:

• Dayanara Torres destapa su secreto para una figura de infarto a sus 50 años

• Dayanara Torres se suma a ‘Hoy Día’ de Telemundo tras su paso por ‘El Gordo y La Flaca’

• Hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres sorpende con cambio de look y parecido a su famoso padre