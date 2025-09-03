Dayanara Torres destapa su secreto para una figura de infarto a sus 50 años

Siempre dispuesta a mostrarse real y sin miedo al qué dirán, la reina de belleza Dayanara Torres compartió una mirada inédita a través de redes sociales de uno de sus secretos de belleza para una figura torneada a sus 50 años de edad. ¿En qué consiste? Sigue leyendo para enterarte.

Fue por medio de un breve video publicado desde su cuenta oficial de Instagram que la ex Miss Universo presentó a detalle el procedimiento estético que se realiza de manera regular para una piel firme en el área de abdomen y glúteos.

Según lo revelado por la puertorriqueña, se trata de masajes reductores bajo la técnica ‘Maderoterapia’, que se basa en la utilización de instrumentos de madera rústicos y tiene como finalidad mejorar la circulación sanguínea y combatir la retención de líquidos.

Estos masajes, cortesía de la masajista de las estrellas Luz Adriana Varon, son indispensables en la rutina de belleza de Dayanara Torres para mantenerse bella y saludable gracias a los beneficios listados por la propia especialista.

“Para nosotros es un honor que confíe en Golden Girls para reafirmar y moldear su silueta con nuestros exclusivos métodos. Gracias por elegirnos, por permitirnos ser parte de tu rutina de cuidado y por inspirar a tantas mujeres a sentirse seguras y radiantes”, se lee en la publicación que no tardó en desatar una ola de opiniones divididas entre su comunidad digital.

Y es que si bien para la mayoría de los internautas se trató de una jugada maestra que dio mucho de qué hablar, otros se pronunciaron en contra del post que presentó a la famosa con poca ropa. Sin embargo, sus fanáticos de ‘hueso colorado’, no tardaron en salir en favor de la boricua con mensajes de cariño.

Algunas de las reacciones que se registraron en la red son: “¡Que cuerpo te hermoso! El que opine diferente suena a envidia. Cualquier mujer quisiera estar así y tener el corazón de Dayanara más su carisma”, “No importa cuando se lea, sigue siendo la más hermosa del universo”, ” Bravo Dayanara es momento de lucir, como la reina que eres” y “La que puede, puede, la que no, ¡critica! Estás bellaaaaa”, entre otras.

